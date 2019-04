Torsdag åbner Tivoli for årets sommersæson, og det bliver med flere nyheder til gæsterne.

Blandt andet en ny rutsjebane, en madfestival og flere ændringer på vej.

I alt har den populære forlystelsespark i år brugt godt 100 millioner kroner på at opdatere ældre forlystelser og bygge helt nye.

Det betyder blandt andet, at børnerutsjebanen Karavanen erstattes med den nye rutsjebane Kamelen.

Underdirektør i Tivoli, Mogens Ramsløv, fortæller på et pressemøde, at man blev nødt til at skifte forlystelsen, da den som en gammel bil efterhånden var blevet slidt.

I den lidt vildere afdeling bliver forlystelsen Fatamorgana opdateret, så den fremover kan vippe, og dermed er tanken at give gæsterne en endnu mere nervepirrende oplevelse.

»Man har lidt en fornemmelse af at falde ud, men det gør man selvfølgelig ikke,« siger Mogens Ramsløv om den opdaterede version, der åbner til juni.

Som noget nyt vil Tivoli nemlig til at åbne forlystelser spredt ud over året, da der ellers ikke er tid nok til at bygge dem, fordi Tivoli i dag holder åbent i mange sæsoner og både holder, påske, vinter, jul og halloween i forlystelsesparken.

I januar meddelte Tivoli, at man lukker den ellers populære forlystelse Odinexpressen, og den bliver til jul erstattet af rutsjebanen Mælkevejen, som Tivoli dog ikke vil sige for meget om endnu.

Beslutningen om at lukke Odinexpressen, der har 30 millioner ture bag sig, har tidligere været kritiseret af foreningen Tivolis Venner, der til Berlingske forklarede, at man ikke mener, Tivoli skal skifte for meget ud i forlystelserne. Men det har altså ikke fået Tivoli til at holde igen med planerne.

På listen over nyheder er også radiobilerne, der fra juli bliver større, uden antenner - og måske vigtigst af alt; hurtigere.

Udover nye forlystelser lancerer Tivoli også som noget helt nyt en smørrebrødsfestival, der løber fra den 5.-14. april, hvor udvalgte restauranter byder på særlige smørrebrødsmenuer, ligesom Tivoli vil udvikle nye typer smørrebrød.