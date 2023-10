Ikke alene var papkassen stor, men det, der gemte sig inden i, fik også Søstrene Grene-kunde Tina Sommer Blønd til at spærre øjnene op.

Størstedelen af de bestilte stearinlys var omhyggeligt pakket ind i hver deres stykke bobleplast.

»Jeg synes, det skriger til himlen,« lyder det fra kunden, som undrede sig over den kæmpemæssige mængde indpakning, der fulgte med den forholdsvis lille ordre.

Stik imod den retning, Søstrene Grene ellers har planlagt at gå.

I år præsenterer Søstrene Grene stolt deres første klimaregnskab, sammen med statements som “Vi arbejder skridt for skridt henimod at skabe en varepakke med mindst mulig klimabelastning”.



I dag har jeg modtaget 50 stearinlys. 20 af dem pakket ind i papir. 30 af dem pakket ind i… pic.twitter.com/dkkbTX8GFU — Tina Sommer Blønd (@SommerTina) October 16, 2023

I 2022 lavede virksomheden nemlig deres første klimaregnskab, og herunder var der også fokus på emballage.

Tina Sommer Blønd tilføjer, at mængden af indpakningsmateriale ikke plejer at fylde så meget, når hun bestiller fra virksomheden.

»Jeg handler ofte hos Søstrene Grene, og jeg har ikke tidligere oplevet, at det har været sådan her,« siger hun.

Oplevelsen med den store mængde indpakning var en, hun valgte at dele på det sociale medie X, som tidligere var kendt som Twitter.

Tina Blønd var noget forundret over, den kasse med stearinlys hun modtog fra Søstrene Grene. Foto: Privat

For selvom Tina Sommer Blønd ikke vil betegne sig selv som klimaaktivist, var hun alligevel overrasket.

Hos Søstrene Grenes erkender man , at indpakningen, som Tina Sommer Blønd modtog sine lys i, ikke er optimal.

»Vi søger altid at pakke vores webordrer i mindst mulige kasser og med mindst mulig emballage i kasserne. Samtidigt skal varerne beskyttes bedst muligt, så de ikke går i stykker under transporten og dermed skal kasseres eller sendes tilbage,« lyder det i et skriftligt svar fra virksomhedens weblagerchef, Kasper Jacobsen.

»I dette tilfælde er der desværre sket en fejl, og vi er enige i, at der er brugt for meget emballage. Vi oplever i øjeblikket stor travlhed på vores lager, især her op til den travle juleperiode. Alle medarbejdere får en grundig oplæring og et pakkekursus, men der kan ske fejl en gang imellem.«

Tina Sommer Blønd synes i hvert fald sagtens, man kan spare både emballage og arbejdstimer.

»Jeg har selv arbejdet med logistik og ved, at der mangler lagerpersonale i mange forretninger, men noget kunne tyde på, de har nok arbejdskraft hos Søstrene Grene.«