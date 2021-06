Da Tina Lunddahl Sørensens telefon i midten af marts pludselig blev varm og frøs fast i et gult skærmbillede, kørte hun til Elgiganten Holstebro for at sende sin Samsung Galaxy S10 til reparation.

Hun havde købt telefonen i samme butik godt et år forinden, så det var oplagt at få den repareret samme sted. Men herfra kørte tingene af sporet. Tina blev ufrivilligt del i en langtrukken farce.

»Det har været et horribelt forløb, som frustrerer mig,« siger 36-årige Tina Lunddahl Sørensen fra Lemvig.

Alt gik ellers umiddelbart fint, da Tina mødte op hos Elgiganten Holstebro i midten af marts.

Medarbejderen forklarede, at garantien nok ikke ville dække, fordi der var en lille skade på skærmen. Det accepterede Tina, og så blev telefonen sendt til reparation.

Fire uger senere kom der en sms om, at hendes telefon var klar til afhentning.

»Da jeg kom derned, fortalte de, at reparationen ville koste mig omkring 3.200 kroner. Jeg ville gerne lige se telefonen, før jeg betalte. Så jeg forsøgte at tænde den nede i butikken,« husker Tina Lunddahl Sørensen:

»Den virkede ikke. Jeg kunne se, at skaden på skærmen ikke var repareret. Medarbejderen kunne heller ikke få den til at virke, og så måtte han jo beklage og sende den til reparation igen.«

Elgiganten har forbløffet Tina Lunddahl Sørensen. Her er det Elgiganten i Herlev. Tina handlede i Holstebro Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Elgiganten har forbløffet Tina Lunddahl Sørensen. Her er det Elgiganten i Herlev. Tina handlede i Holstebro Foto: Thomas Lekfeldt

Tina var frustreret. Hun fik et nyt servicenummer og håbede, at medarbejderen ville få ret, da han lovede, at der ikke ville gå fire uger denne gang.

Han fik desværre ikke ret.

Tina måtte endnu en gang vente fire uger, før der kom en sms om, at hun kunne hente sin telefon.

»Så jeg kørte derned igen, og det var den samme medarbejder som sidst. Han gik ud for at hente telefonen, og jeg stod egentlig og ventede ret længe. Så kommer han ud, ser mig i øjnene og siger: 'Det er desværre sket igen',« fortæller Tina Lunddahl Sørensen.

Den brødebetyngede medarbejder forklarede nu en forbløffet Tina Lunddahl Sørensen, at telefonen igen var meldt klar til afhentning, selvom den ikke var blevet repareret.

»Jeg sagde: 'Det er simpelthen ikke rigtigt. Hvad er det, der foregår?' Så kommer der en chef ud og forklarer, at det er en menneskelig fejl og tilbyder mig 1.200 kroner i kompensation. Det afslog jeg. Vi kan tale kompensation, når jeg har en telefon, der virker,« siger Tina Lunddahl Sørensen.

For anden gang på to måneder forlod Tina altså Elgiganten uden telefon og fik også denne gang lovning på, at behandlingstiden ville blive kortere.

Det blev den ikke. Det er nu fire uger siden.

Tina bruger stadigvæk sin gamle, aflagte, sløve telefon, og er nu oppe på at vente 82 dage, siden hun indleverede sin telefon første gang. Og der er ikke udsigt til nogen ende på sagaen.

Tina Lunddahl Sørensen er forbløffet over Elgiganten Foto: Privat Vis mere Tina Lunddahl Sørensen er forbløffet over Elgiganten Foto: Privat

Mandag tog hun kontakt til Elgiganten igen, og onsdag fulgte hun op.

»Medarbejderen i telefonen siger så til mig, at det ser ud, som om telefonen slet ikke har forladt Holstebro. Den har ligget der i fire uger. Nogen har glemt at ‘trykke på knappen', siger hun, så den er først sendt afsted igen i mandags,« forklarer Tina Lunddahl Sørensen og uddyber:

»Hun fortæller også, at de har sager, hvor kunder venter endnu længere end mig. Det er jo pinligt og helt horribelt.«

Tina forklarer, at hun faktisk har lidt ondt af medarbejderne.

»De har været søde. Det skal de have ros for. De synes jo heller ikke, det her er sjovt. Problemet er, at der ikke er nogen i Elgiganten, der kan tage et ansvar og få det afsluttet. Alt skal sendes videre til en anden afdeling. Ingen kan løse problemet.«

Hos Elgiganten erkender man, at sagen har været dårligt håndteret.

»Forløbet er i den grad usædvanligt. Langt størstedelen af vores servicesager løses tilfredsstillende med masser af glade kunder til følge. Desværre sker der fra tid til anden fejl, og det er sket i dette tilfælde,« skriver Ditte Opstrup Andersen, PR- og kommunikationschef for Elgiganten, i en mail til B.T.:

»Sådan noget gør vi alt, hvad vi kan, for at undgå, og derfor knokler vi lige nu løs på at finde ud af, hvad der er gået galt. Vores kunde kan derfor regne med at blive præsenteret for en løsning på sagen – og en kompensation – snarest muligt.«

Som det er lige nu, er Tina ikke i tvivl:

»Jeg kommer ikke til at anbefale Elgiganten til nogen.«