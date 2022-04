Æg til under en krone stykket. 200 gram Kærgården for en femmer, sild til spotpris, et helt kilo hakket kalv og flæsk til frikadellefarsen for 29 kroner og billig snaps til at skylle den fede påskemad ned med.

Supermarkederne står på nakken af hinanden for at lokke kunderne i butikken op til påske, som sammen med julen er årets største handelsdage.

Danskerne hælder milliarder af kroner i supermarkedernes kasseapparater i dagene op til helligdagene, og med det ene slagtilbud efter det andet forsøger supermarkederne at få dig til at fylde indkøbsvognen til randen hos netop dem.

Forbrugerne kommer dog på grund af den stigende inflation ikke uden om, at årets påskefrokost bliver dyrere end sidste år, påpeger Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel.

Billige æg er blandt de varer, som skal lokke kunderne ind i supermarkederne op til påske.

»Tilbudspriserne er de fleste steder røget op på et højere niveau end tidligere år, men med enkelte produkter med meget lave priser – for eksempel smør og æg – der skal sørge for at trække kunderne ind i butikken,« siger han.

Den rekordhøje inflation betyder, at en helt almindelig familie med to børn i år skal bruge over 20.000 kroner mere på at opretholde samme levestandard som sidste år. Det regnestykke får mange forbrugere til at gå målrettet efter den laveste pris på basisvarer som netop smør og æg, påpeger Bruni Christensen:

»Forbrugerne er mere prisfokuserede end nogensinde før. Og påskens tilbud siger noget om, at der bliver kæmpet for hver eneste krone i dagligvarehandlen.«

Og der er mange penge at spare, hvis man ser sig for, viser en gennemgang af supermarkedernes påsketilbudsaviser, som B.T. har foretaget.

50 tilbud fra fem supermarkedskæder B.T. har gennemgået fem supermarkeders påsketilbudsdaviser. Her er nogle af de bedste tilbud: Aldi (gælder fra 8. april – 14. april) 10 skrabeæg, Landlyst: 7,95 kroner (normalpris: 19,95 kroner)

Marinerede eller karrysild, 300-550 gram: 12 kroner (normalpris 21,95 kroner)

Grønlandske rejer i lage, 300 gram Golden Seafood: 29 kroner (normalpris: 49,95 kroner).

Stryhns grovhakket eller fransk leverpostej, 450 gram: 12 kroner (normalpris 29,95 kroner)

Aalborg Jubilæums akvavit: 79 kroner

Hakket kød af dansk gris og kalv, 1000 gram: 39 kroner

Hel dansk kylling, 1350 gram: 35 kroner (normalpris: 52,95 kroner)

Carte D’or-is, vanilje eller saltkaramel 750 ml: 15 kroner (normalpris: op til 36,95 kroner)

1,5 liter Pepsi Max, Faxe Kondi eller Faxe Kondi 0 kcal: 9 kroner ekskl. pant

Chips, Taffel original, 175 gram: 8 kroner (normalpris 20,95 kroner) Føtex (gælder fra 8. april – 16. april) Lurpar smør eller smørbar, 200 gram: 6,95 kroner

10 økologiske æg: 18 kroner

Stryhns grovhakket eller fransk leverpostej, 450 gram: 15 kroner

Brøndums Snaps, 70 cl: 69 kroner

Hel dansk kylling, 1.350 gram: 29 kroner

Dansk flæskesteg uden ben. 12,95 kroner pr. ½ kilo.

Fersk newzealandsk lammekølle: 49 kroner pr. ½ kilo.

Pepsi, Pepsi Max og Faxe Kondi 2 liter: 13 kroner ekskl. pant.

KiMs chips eller snack, 80-170 gram, flere varianter: 10 kroner

Ritter Sport, 100 gram, flere varianter: 10 kroner Lidl (gælder fra 10. april – 18. april) Kærgården, 200 gram: 5 kroner

8 Danæg skrabeæg: 5 kroner

Marinerede sild, 300-550 gram, flere varianter: 5 kroner (normalpris: 21,95 kroner)

Steff Houlberg bacon, 100 gram: 5 kroner

Dansk agurk: 5 kroner

Irsk lammekølle: 35 kroner pr. ½ kilo.

Dansk hakket gris og kalv eller gris, 8-12 procent fedt, 1.000 gram: 29 kroner (normalpris: 64,95 kroner)

Dansk medisterpølse, 400 gram: 10 kroner

20 x 33 cl Heineken eller Royal Export: 59 kroner ekskl. pant

Pepsi, Pepsi Max eller Faxe Kondi, 2 liter: 15 kroner ekskl. pant Superbrugsen (gælder fra 8. april – 16. april) Lurpak smørbar eller smør, 200 gram: 10 kroner (normalpris 22,95 kroner)

Coop sild, 249-550 gram: 9 kroner (normalpris 29,95 kroner)

Linie Aquavit, 70 cl: 99 kroner (normalpris 159,95 kroner)

Coop hel kylling, 1350 gram: 29 kroner (normalpris 54,95 kroner)

Lammekølle, 1800-2000 gram: 139-149 kroner

1 kasse jordbær, 900 gram: 40 kroner

Dueholm økologiske æg, s/m 10 stk.: 15 kroner

K-salat pålægssalater, 100-175 gram: 10 kroner

Schulstad levebrød, 405-950 gram: 10 kroner

Nescafe Gold eller Refill, 210-300 gram: 52 kroner (normalpris 69,95 kroner) Rema1000 (gælder fra 7. – 16. april) Rema1000 hel dansk kylling, 1350 gram, 40 kroner

Karry salat/italiensk salat/mayonnaise/remoulade, 250 ml, 9 kroner

1-enkelt bitter, Gammel dansk m.m., 50-70 cl: 85 kroner (normalpris 119,95 kroner)

3-pak tun i olie/tun i vand, 306-435 gram: 18 kroner

Kærgården original eller let, 200 gram: 8 kroner (normalpris 20,50 kroner)

Det gode rug- eller hvedebrød, flere varianter 500-950 gram: 9 kroner

Hakket frilandsgris eller hakket kylling, 400-450 gram: 20 kroner (normalpris 32,95 kroner)

Taffel chips eller snacks, 110-175 gram: 10 kroner

Rema1000 panerede fiskefileter dybfrost, 500 gram: 15 kroner (normalpris 29,95 kroner)

Skrabeæg, M/L 10 stk.: 8 kroner

I faktaboksen nedenfor har vi fremhævet 50 tilbud fra fem store supermarkedskæder, og der er gode muligheder for at dække op til det helt store påskebord, selv om man kun har den lille pung med i byen.

Hos Lidl kan du eksempelvis få 8 æg for fem kroner. I Føtex kan du få 200 gram Lurpak-smør for 6,95 kroner, i SuperBrugsen er der Schulstad-rugbrød for en flad 10er, og i Rema 1000 lokker de blandt andet med et halvt kilo panerede fiskefileter til bare 15 kroner.

Og skal der leverpostej på påskebordet, kan du gå en tur i Aldi og hente en stor bakke Stryhns på 450 gram for 12 kroner.

Spørgsmålet er, om supermarkederne er klar, når kunderne løber storm på hylderne med slagtilbud?

I sidste uge vakte det ramaskrig ude ved kølediskene, da Lidl hurtigt løb tør for Lurpak smørbar, som var sat på hylderne med en skarp pris på bare 2,95 kroner for 200 gram.

Lidls indkøbschef, Rasmus Pape, måtte her i B.T. beklage, at den store efterspørgsel på supertilbuddet var kommet bag på dem.

Lidl solgte i sidste uge 200 gram Lurpak smørbar for bare 2,95 kroner. Slagtilbuddet blev hurtigt udsolgt til stor frustration for flere kunder.

»Vi er rigtig ærgerlige over, at der er kunder, der er gået forgæves efter smør,« lød det fra indkøbschefen.

Denne gang har Lidl smækket 200 gram Kærgården og 300-550 gram marinerede sild for en femmer på forsiden af deres påsketilbudsavis. B.T. ville gerne have spurgt Lidl, om de er bedre forberedt denne gang, men Lidl har ikke ønsket at besvare B.T.s spørgsmål.

Hos Coop forventer de, at onsdag og lørdag bliver påskens travleste dage. Derfor har de købt ekstra stort ind af tilbudsvarerne.

»Der er høj konkurrence, og alle er nødt til at komme med gode tilbud for at tiltrække kunderne. Der vil også efter påske være masser af gode tilbud, men der kommer et generelt stigende prisniveau,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, og fortsætter:

»Det bliver nok ikke billigere, end det er lige nu. Ikke inden for en overkommelig fremtid.«

Hos eTilbudsavisen, der samler alle danske tilbudsaviser, ser de et tydeligt mønster i forbrugernes søgninger op til påske.

I perioden 4. til 8. april er tilbud på smør og æg de mest søgte varer, mens den traditionelle lammekølle har taget et spring fra en 22.- til en 18.-plads på listen over mest søgte varer.