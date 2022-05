De fleste kender til, at pengene ikke helt slår til sidst på måneden.

En af dem er Trine Schou Munk, som en aften i 2019 satte sig ned med sin kæreste og kiggede på, hvor der mon kunne spares. Siden da har de ikke set sig tilbage i forhold til at spare og finde de gode tilbud på mad.

»Vi synes ikke, at vi kunne få pengene til at række til slutningen af måneden. Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre, men vi fandt ud af, at vi havde rigeligt med penge. Vi brugte dem bare forkert,« siger Trine Schou Munk.

Høje gældsposter, sammenlagt ni års SU-lån og lån til indskud til lejlighed gjorde, at de blev nødt til at sadle om i økonomien.

Derfor skiftede de tilværelsen ud ved at flytte fra deres lejlighed i Valby til Kalundborg, hvor de kunne sidde lidt billigere. Og tilbudsjagten gik i gang.

I starten var det en tidssluger, men nu bruger de kun 30 minutter om ugen på at spotte, hvor der er penge at spare.

»I starten skulle vi lære alle de gode vaner med at kigge efter datovarer, og så lurede vi, hvornår varevognene kom til forretningen, for så blev varerne som regel sat ned dagen før,« siger Trine Schou Munk.

Trine Schou Munk er begyndt at dokumentere parrets rejse fra gæld, som startede på knap 800.000 kroner, til målet om økonomisk uafhængighed. Det sker på hendes YouTube-kanal.

Trines tre bedste spareråd Find de svage punkter i økonomien og spar der. Se efter datovarer som kød og mælk – stort set alt kan fryses ned. Man skal ikke låse sig fast på retter. Wraps med koteletter kan sagtens gøre det.

Lige nu er parrets gæld på 659.000 kroner. De håber på at være gældfri inden for seks år. De skal altså årligt barbere lidt over 100.00 kroner af gælden om året.

For at holde gejsten og motivationen oppe gør de noget særligt.

»Vi har for eksempel en kæde, der ligner en guirlande. Hver gang vi har betalt 6.000 kroner af på vores gæld, så klipper vi et stykke af, fordi det virker visuelt at se, hvor meget man har sparet,« siger Trine Schou Munk.

Trine Schou Munk arbejder som social- og sundhedsassistent. Konen er hjemmegående med deres søn, Louis.

Familielivet er en høj prioritet for Trine Schou Munk, og det er en ekstra god grund til at spare.

»Hver gang vi skal bruge flere penge, betyder det, at jeg skal tage en ekstra vagt. Det, som er vigtigt for os, er, at vi er sammen som familie. Derfor er det vigtigt, at vi kan spare så meget som muligt, så vi kan være så meget sammen som muligt,« siger Trine Schou Munk.

Familiens besparelser har gjort, at de har fået råd til en ferie til Kreta.

En rejse, som naturligvis er fundet på tilbud.