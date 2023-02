Lyt til artiklen

Har du købt en snackbar fra Coalas Naturprodukter, bør du måske undersøge emballagen en ekstra gang, før du spiser den.

Virksomheden tilbagekalder nu nemlig produktet Roo'bar Maca Cranberry, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Produktet bør leveres tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kasseres, lyder det i pressemeddelelsen.

Begrundelsen er, at baren indeholder den såkaldte Maca-rod, som ifølge Sundhedsstyrelsen ikke kan udelukkes at have »en sundhedsmæssig risiko«.

Den kan blandt andet være skadelig for både mænd og kvinders reproduktion – det vil sige evnen til at få børn.

Sådan lyder konklusionen på en risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet.

Coalas Naturprodukter oplyser til B.T., at produktet udelukkende er blevet solgt i Søstrene Grene-butikkerne, og at virksomhedens bulgarske leverandør, Smart Organic, har oplyst, at produktet er tilladt i EU.

Men fredag bankede Fødevarestyrelsen så på hos Coalas Naturprodukter for at oplyse, at det altså ikke gælder i Danmark, fortæller en talsperson til B.T.

Produkter med maca-rod bliver allerede solgt Danmark og markedsført som et kosttilskud.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen.