Kohberg Bakery Group A/S tilbagekalder solsikkerugbrød af mærket Coop eller Coop 365, som er solgt i hele landet.

Årsagen er, at produktet indeholder hvede og havre, men det fremgår ikke af mærkningen på produktet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er specifikt tale om Coop Solsikkerugbrød, som er bedst før 9.03.2023 og 20.03.2023 samt Coop 365 Hverdag Solsikkerugbrød, der er bedst før 19.03.2023.

Rugbrødene er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, DagliBrugsen og Coop 365-butikker over hele landet.

Produkterne udgør en sundhedsmæssig risiko for personer, der er allergiske over for hvede og havre.

Derfor bør du, hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af rugbrødet, kontakte din egen læge.