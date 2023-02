Lyt til artiklen

Har du stået og lavet kokostoppe eller havregrynskugler, så kig hellere med her.

For lige nu tilbagekalder JAN Import A/S kokosmel, som er solgt i Rema 1000.

Man tilbagekalder produktet, da der er risiko for hårde hvide plaststykker i produktet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

I meddelelsen står der, at der på grund af en teknisk fejl i produktionen er risik​o for hårde hvide plaststykker i forskellige størrelser og former i produktet.

Hård plast i produktet udgør en potentiel sundhedsrisiko, da nogle af plaststykkerne kan være skarpe eller spidse. Der kan ved indtagelse af skarpe og spidse dele evt. opstå skader i mund, svælg og i mave-tarmsystemet.

Kokosmelet er solgt i Rema 1000-butikker i hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at kassere produktet eller at levere det tilbage i butikken, hvor det er købt.

Hvis du har spist produktet og har spørgsmål til evt. symptomer, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen.