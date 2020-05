En tomatketchup med løg bliver af Fødevarestyrelsen betegnet som 'uegnet til at blive spist af mennesker.'

Derfor bliver produktet nu tilbagekaldt.

Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Det drejer sig om en tomatketchup med løg fra firmaet Cervera A/S, som har haft en utilsigtet gæring.

'Den utilsigtet gæring gør, at produktet betragtes som uegnet til at blive spist af mennesker,' lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Har du købt produktet, skal du smide det ud eller levere det tilbage til butikken, du har købt det.

Produktet er solgt følgende steder:

C. Carstensens Tehandel Sønderborg, Fam. Carstensens Tehandel A/S Åbenrå, Inco CC Århus A/S, Kvickly Allerød, Købmand Parmo Pedersen, Provianten, Salling Super Ålborg, Salling Super Århus, Ulvedal Ost Aps og Vinfordig i Brørup.