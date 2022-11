Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nogle gange går man målrettet efter produkter, der kan gøre en fuld.

Men det er rart at føle, man tager et bevidst valg om at begynde at hælde alkohol i hovedet.

Hvis du er glad for sparkling tea, kan du dog risikere at blive fuld - helt uden samtykke.

Derfor tilbagekalder Copenhagen Sparkling Tea Company nu deres produkt 'Sparkling Tea Blå 0%' med bedst før-datoerne 05.07.24 og 01.09.24.

Det gør de, fordi de 0% kan vise sig ikke at holde.

Der er nemlig konstateret gæring i flaskerne, og det betyder, at alkoholprocenten kan være steget fra 0.

Flaskerne er blevet solgt i vin- og delikatesseforretninger over hele landet.

»Virksomheden har konstateret, at der er en risiko for en gæring i flaskerne, som medfører afvigende lugt, øget tryk i flasken samt en gæring på op til 3,1% alkohol,« skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du leverer produktet tilbage eller kasserer det.

Medmindre gæringen er en glædelig overraskelse. I så fald: Skål.