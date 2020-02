Søstrene Grene tilbagekalder en varmepude.

Det skriver TV2 Østjylland.

Siden 7. februar har butikskæden advaret om, at varmepuden kan bryde i brand.

»Vi har desværre opdaget, at der er risiko for, at varmepuden kan begynde at brænde ved opvarmning i mikroovn. Søstrene Grene tilbagekalder derfor alle varmepuder for at undgå uheld,« står der i en meddelelse på Søster Grenes hjemmeside.

Alle, som har købt varmepuden, kan derfor få refunderet købsprisen ved tilbagelevering af produktet i en Søstrene Grene-butik frem til 15. maj 2020.

Det er ikke nødvendigt at medbringe en kvittering.

»Søstrene Grene beklager ulejligheden og arbejder i alle henseender aktivt på, at De skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene,« lyder det på hjemmesiden.

Det er ikke ualmindeligt, at man lige ved den slags varmepude, som Søstrene Grene tilbagekalder, opvarmer den i mikroovnen.