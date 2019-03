Det blev til en kort pause fra boligmarkedet for den verdenskendte violinist, Nikolaj Znaider, der netop har sat sin liebhaver-villa i Hellerup til salg igen.

I januar blev den 240 kvadratmeter store, hvidpudsede villa taget af markedet, det oplyser Boliga - men nu er den altså til salg igen.

For at købe huset, der ligger på den rigtige side af Strandvejen med udsigt til Øresund, skal en potentiel køber have en god bunke guld på kistebunden: udbudsprisen lyder nemlig på 29.800.000 kroner.

Med det følger til gengæld også en altan med havudsigt, et orangeri og hele ni værelser. Mens de noget mere ekstravagante rum tæller et herreværelse og en hall. Det oplyser ejendomsmæglerfirmaet Claus Borg & Partner, der har huset til salg, i deres salgsopstilling.

Ingen fald i pris

Selvom boligen for en kort stund var taget af markedet, er der ikke blevet ændret på prisen, der svarer til en kvadratmeterpris på 123.651 kroner.

Dermed ligger kvadratmeterprisen noget højere end gennemsnittet for området.

For til trods for at området er blandt landets dyreste at købe hus i, så blev villaerne i Hellerup i gennemsnit solgt for 50.550 kr. pr. kvadratmeter sidste år.

Der kan dog også sælges liebhaveri i den absolutte topklasse i det kystnære område.

Sidste år gik fem huse i Hellerup for summer over 20 millioner kroner, hvor højdespringeren, der har adresse under én kilometer fra Znaiders ejendom, blev solgt for svimlende 70,5 millioner kroner.

Nikolaj Znaider har ejet palæ-villaen i godt et årti. I den tid har han rejst kloden rundt og spillet violin med nogle af verdens bedste orkestre og dirigenter. Han regnes for at være et stort virtuost talent og vandt som 16-årig den prestigefyldte pris Den Internationale Carl Nielsen Violinkonkurrence.

Se Nikolaj Znaiders millionvilla her