Jørn Holding og hans hustru har, siden de flyttede ind i det gule murstenshus for 17 år siden, tilbragt somrene i deres 70 kvadratmeter store udestue.

Herfra kan de se marker, så langt øjet rækker, og udsigten byder på flokke af dådyr, fasaner og harer. Men udsigten har ikke fristet andre. Ægteparret har haft deres hus til salg i næsten tre år.

Huset, som har 173 kvadratmeter beboelse og 172 kvadratmeter tilbygning, er placeret på en 1.500 kvadratmeter stor grund i Errindlev på Sydlolland – blot 200 meter fra en lille havn og en kilometer fra en skov. Selvom prisen er i den høje ende på Lolland, kan det erhverves for 995.000 kroner.

»Det kommer måske ikke bag på mig. De, som tidligere kiggede på huset, var samme årgang som mig selv. For dem har huset været for stor en mundfuld. De, der er interesserede nu, er noget yngre og har mere energi,« lyder det fra Jørn Holding, der så småt fylder flyttekasserne.

Denne udsigt har Jørgen og hustruen brugt mange timer på. Nu bliver det et ungt par fra København, som får glæde af den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Denne udsigt har Jørgen og hustruen brugt mange timer på. Nu bliver det et ungt par fra København, som får glæde af den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Den seneste tid har interessen været stigende, og alle de interesserede købere kommer fra københavnsområdet. Og det er ikke kun tilfældet for Jørn Holdings hus – Errindlev er blevet en 'københavnermagnet'.

400 meter nede ad vejen er et hus netop blevet solgt som fritidsbolig til en herre fra Amager, som synes, at de seneste års befolkningstilvækst og bebyggelse har skadet hans barndomsø. Han har fået et hus på landet for under 300.000 kroner.

Inden for en distance på bare en kilometer er tre huse i Erridlev på Lolland enten solgt, ved at blive solgt eller har interesserede købere fra københavnsområdet. Foto: Google Maps Vis mere Inden for en distance på bare en kilometer er tre huse i Erridlev på Lolland enten solgt, ved at blive solgt eller har interesserede købere fra københavnsområdet. Foto: Google Maps

Yderligere 700 meter væk har et bindingsværkshus til 555.000 kroner ligget til salg knap 14 dage, og der har allerede været ti fremvisninger. Alle fra København eller Nordsjælland.

Hjemmearbejdet har åbnet danskernes øjne for en flexbolig på landet, og derfor søger byboerne mod de billige huse på Lolland, hvor de på under to timer har natur og ro.

Boligsalget under coronakrisen De gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder er steget 11,7 procent.

Sommerhusene er i gennemsnit 12,7 procent dyrere end for et år siden, og villaer og rækkehuse sælges til 9,2 procent mere end i februar sidste år.

For alle tre boligtyper gælder det, at salgspriserne ikke har været højere på noget andet tidspunkt siden 2010, hvor Boligsiden begyndte at føre statistik over boligpriserne.

Hvor der i en længere årrække har været en tendens til, at folk flyttede fra landet til byen, havde København for første gang i 2020 en større fraflytning end tilflytning. 2967 flere personer flyttede fra København end til hovedstaden.

234 personer rykkede ifølge Danmarks Statistik adressen fra København til Lolland i 2020. Det er en stigning fra året før, hvor tallet var 199.

Det har påvirket salgspriserne for villaer og rækkehuse i Lolland Kommune, hvor der er er sket en stigning fra februar 2020 til februar 2021 på 11,2 procent. Kilde: Boligsiden og Danmarks Statistik

Ejendomsmægler Frank Lynge fra Nybolig Maribo og Rødby, der står for de tre førnævnte handler i Errindlev, blev ellers bekymret, da Mette Frederiksen for et år siden lukkede landet ned:

»Jeg glemmer aldrig nogensinde 11. marts 2020. Telefonerne stoppede med at ringe, ingen kom ind i butikken, vi sendte personalet hjem, og der var ikke noget at lave. Så gik der ti dage, og så begyndte telefonerne så småt at ringe igen. Siden har vi bare haft fart på.«

Boligsalget har været svært op ad bakke på Lolland siden finanskrisen. I 2012 var Nakskov det sted i Danmark, hvor det var billigst at købe et hus.

Nedlukningen af Danmark har dog fået det stigende salg og de stigende priser i byerne til at smitte af på de mindre attraktive lejligheds- og sommerhuskommuner.

Smilet er stort hos ejendomsmægler Frank Lynge, som tydeligt mærker interessen fra Sjælland og særligt København mod de billige huse på Lolland. Inden for en kilometer har han tre huse, som er eller bliver overtaget af københavnere. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Smilet er stort hos ejendomsmægler Frank Lynge, som tydeligt mærker interessen fra Sjælland og særligt København mod de billige huse på Lolland. Inden for en kilometer har han tre huse, som er eller bliver overtaget af københavnere. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Det er et rigtigt kvantespring, der er sket. I januar 2020 solgte vi fire ejendomme, i år var det tal 16. I februar 2020 solgte vi syv ejendomme, i år er det tal 21 ejendomme. Og i marts har vi allerede lukket otte handler, så det er helt vildt,« fortæller ejendomsmægler Frank Lynge.

Men er det lige så godt for Lolland, at mange huse bliver solgt som flexboliger til københavnere, som hvis de blev solgt til faste beboere?

»Ja, det synes vi faktisk. Mange af husene skal der gøres noget ved, og med de ressourcestærke købere nordfra bliver husene moderniseret og sat i stand, så tømrere, snedkere og murere hernede også mærker det. Flere og flere ender med at blive så glade for det, at de flytter permanent herned, når de kommer op i årene og ikke skal på arbejde,« svarer Frank Lynge.

Huset, som ikke har kunne sælges i næsten tre år, ser nu ud til at få nye ejere. I skrivende stund er købskontrakten til underskrift hos de kommende ejere. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Huset, som ikke har kunne sælges i næsten tre år, ser nu ud til at få nye ejere. I skrivende stund er købskontrakten til underskrift hos de kommende ejere. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

For Jørgen og hustruen startede huset også som en flexbolig, når de var hjemme fra Grønland, men det har de seneste ti år været deres faste bolig, og flytningen er da heller ikke noget, de glæder sig til.

De flytter udelukkende, fordi de skal have noget mindre, men naturen omkring boligen og naboskabet vil de savne.