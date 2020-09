Byt tanken om et enormt hotelimperie ud med en lille overnatningsperle, svajende palmer med gule rapsmarker og oppustede badedyr i opvarmede pools med forfriskende havdyb i de danske bælter og sunde.

Lyder det som drømmen, er der gode grunde til at læse videre, for øjeblikket kan du nemlig blive ejer af et hotel på danske breddegrader. Det skriver boligvisningssitet Boliga.dk – der her har samlet tre hoteller, der er til salg netop nu.

Priserne er som stederne mangfoldige – men der skal dog ikke en kassebeholdning i milliard-kaliberen til; du kan nemlig blive hotelejer for helt ned under én million kroner for øjeblikket.

Grønbjerg Hotel, Give

På hovedgaden i den lille landsby Grønbjerg ligger hotellet af samme navn – og det kan for øjeblikket blive dit. Prisen lyder på 995.000 kroner – og for det beløb får de nye ejere en ejendom med bolig og et erhvervsareal, der primært har været brugt som kro.

Er tanken at etablere eller videreføre en bed and breakfast på de knap 830 kvadratmeter, kunne det være at Legoland og Lalandia – der begge ligger i nærheden - lokker de danske feriegæster til.

Se billeder af Grønbjerg Hotel her.

Otel Våbensted, Sakskøbing

Midt mellem Sakskøbing og Maribo – og tæt på Femern Belt-projektet - ligger det såkaldte Otel Våbensted, der i 80’erne blev omdannet fra at være alderdomshjem til i dag at være rammen om et overnatningssted med 21 værelser.

Oveni antallet af værelser kommer et beboelsesareal, fællesarealer, opholdsstuer, spisestue og blandet andet også en stor have. Ejendommen er netop kommet til salg for 1.995.000 kroner.

Se billeder af Otel Våbensted her.

Sverres Hotel, Rønne

Bornholm har igen i år haft masser af feriegæster – og med den aktuelle rejsesituation kan det være, at de nye ejere af hotellet her i Rønne – også får godt med gæster at se til i fremtiden. Hotellet er indrettet med 19 værelser og to separate lejligheder – og så ligger det centralt i byen tæt ved havnen.

Ejendommen er ifølge Boliga.dks oplysninger bygget i 1850 – og så er den udbudt til salg for 4.375.000 kroner – med mulighed for at tilkøbe et ekstra grundstykke med havudsigt.

Se billeder af Sverres hotel her.