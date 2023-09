De nye grundvurderinger, der skyder flere millioner kroner ved siden af er en katastrofe.

Systemet er en fiasko, så drop grundvurderingerne helt, lyder det fra Otto Brøns-Petersen, analysechef i tænketanken CEPOS – og tidligere direktør i Skatteministeriet ifølge Børsen.



For der har været store problemer hos mange vurderinger, hvor grundvurderingerne i mange tilfælde er væsentlig højere end den samlede værdi af grunden plus boligen tilsammen.

Otto Brøns-Petersen mener, at den manglende succes blandt andet kan måles på, at det har taget ti år med store forsinkelser og flere overskridelser af budgetterne, og at man så stadigvæk ikke rammer plet.

»Jeg synes derfor, at politikerne skal tage konsekvensen og overveje at opgive at lave en særlig grundvurdering. I stedet kan man give boligejerne lov til at vælge mellem den nye og den gamle grundvurdering, og så må kommunerne udskrive grundskylden på basis af dem,« siger Otto Brøns-Petersen.

B.T. har siden offentliggørelsen snakket med flere danskere, som også synes, at vurderingerne mildest talt er skæve.

Blandt andet har B.T. talt med Brian Rasmusson fra Holbæk der sad tirsdag morgen og undersøgte de nye ejendomsvurderinger i lokalområdet, fik han noget af et chok, da han så nabogrunden.

Grundværdien var sat til 12,28 millioner kroner. Ejendomsværdien – som altså er grunden og bygningen lagt sammen – var sat til 10,75 millioner kroner.

»Det er jo fuldstændig skævt. Det ser helt vanvittigt ud. Som IT-mand tænker jeg, at man aldrig nogensinde vil sætte noget live, hvis det indeholder sådan en fejl,« siger Brian Rasmusson, som ejer en bolig i Holbæk.

Også boligøkonom i Jyske Bank mener, at det er helt galt.

»Det er helt åbenlyst på månen. Jeg har set en del af de her eksempler nu, og det er tydeligvis en fejl i systemet,« vurderer Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank:

»Helt lavpraktisk skal det kun kunne lade sig gøre, hvis man vurderer, at den bygning, der står på grunden, er så ringe, at den skal rives ned, og at man indregner nedrivningsomkostningerne i det. Men det er jo ikke tilfældet her. Det er en fejl.«