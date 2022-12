Lyt til artiklen

12,99 kroner.

Det er, hvad du som benzinbilejer må slippe, hvis du kan score dig en liter benzin til den vejledende pumpepris netop nu.

Og det nærmer sig niveauet, fra før Rusland invaderede Ukraine, og inflationen bevægede sig på himmelflugt.

Årets billigste benzindag var således 4. januar, hvor den vejledende pumpepris kun var 20 øre mindre end prisen nu.

Og det er jo – ja, godt gættet – en god nyhed for danske pengepunge.

»Det er en god ting for danskerne. En tidlig julegave, kan man sige. Vi er på et fornuftigt niveau – også i forhold til inflationen,« siger energiekspert ved Circle K, Jesper Dan Holst Rasmussen, til finans.dk.

Om det til gengæld betyder, at det er det prisleje, man som benzinbilejer skal vænne sig til nu, er dog ikke sikkert.

På grund af den globale usikkerhed er det nemlig svært at spå om, forklarer Circle K-eksperten til finans.dk.

»Uden at male fanden på væggen, kan det se ud som om vi er på vej ind i en recession. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at det begynder at sætte sig i efterspørgslen,« siger han.

En af de ubekendte er for eksempel, hvad det betyder, at efterspørgslen på brændstof er faldet i Tyskland og USA.

Og selvom 12,99 kroner lyder bedre end længe, er der stadig meget langt til de – øh – gode, gamle dage under coronapandemien, hvor en liter benzin på et tidspunkt kostede 8,49 kroner.