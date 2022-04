Hækken skal klippes, ukrudtet skal fjernes, og måske der skal lægges en ny terrasse.

Med foråret kommer solen. Og med solen kommer de mange udendørs gør-det-selv-projekter.

I år er ingen undtagelse. Efterspørgslen på udstyr og byggematerialer er nemlig steget 22 procent den seneste måned.

Det viser tal, som Pricerunner har trukket for B.T.

Sådan har vi gjort Pricerunner har trukket tal på, hvilke produkter der er mest populære i den enkelte kategori. Herefter er priserne hentet og tjekket igennem. Priserne er noteret den 27. april.

»Der er stigende interesse for gør-det-selv-produkter, og vi ser særligt stor efterspørgsel på havemaskiner som plæneklippere, hækkeklippere og andet værktøj,« siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker hos Pricerunner.

Men hvor kan man gøre de bedste køb? Vi har samlet en liste over fem populære varer til dig.

Plæneklipper

Der er stor forskel på, hvad det skal koste at slå græsset. Faktisk varierer priserne på en sådan maskine med flere tusinde kroner.

På top-tre over de mest populære finder vi tre batteridrevne græsslåmaskiner fra mærkerne Bosch og Makita.

Bosch AdvancedRotak 36-750

Svinger fra 3.040 kroner til 5.795 kroner i pris. Den bedste pris er hos frishop.dk, Byghjemme og BygXtra.

Bosch AdvancedRotak 36-950

Svinger fra 3.799 kroner til 8.495 kroner. Den bedste pris er hos Bauhaus, XL-Byg og BygXtra.

Makita DLM460PT2

Svinger fra 4.195 til 9.695 kroner. Den bedste pris er hos Homeshop.

Boremaskiner

Særligt to mærker sidder tungt på markedet, fortæller Katrine Barslev. Og det er Makita og DeWalt.

Men på top-tre over de mest populære, er der kun ét navn at finde.

Makita DDF484T

Svinger fra 1.199 kroner til 2.622 kroner i pris. Den bedste pris er hos 10-4.

Makita DTD152Z Solo

Svinger fra 505 kroner til 2.460 kroner. Den bedste pris er hos Compumail.

Makita DDF484RTJ

Svinger fra 2.226 til 4.525 kroner. Den bedste pris er hos Compumail.

Hækkeklipper

Er der brug for nyt udstyr til at frisere hækken, er det vigtigt at være på vagt. Prisen svinger nemlig meget fra forhandler til forhandler.

Bosch AHS 55-20 LI

Svinger fra 699 og 2.143 kroner i pris. Den bedste pris er hos 10-4.

Makita DUH523Z

Svinger fra 583 og 1.453 kroner. Den bedste pris er hos Compumail.

Makita DUH601Z

Svinger fra 1.869 til 4.339 kroner. Den bedste pris er hos Happi, der i skrivende stund ikke har varen på lager. Lige efter kommer Homeshop med en pris på 1872 kroner.

Ukrudtsbrænder

Vil du ukrudtet til livs, er der hjælp at hente. Og her er det tre forskellige mærker, der udgør top-tre.

Grouw Ukrudtsbekæmper

Svinger fra 199 til 399 kroner i pris. Den bedste pris er hos frishop.dk.

Hozelock Green Power XL

Sælges hos frishop.dk og byghjemme til 700 kroner begge steder.

Texas WB600

Svinger fra 430 til 487 kroner. Den bedste pris er hos Silvan.

Terrassebrædder

Skal du i gang med det store terrasseprojekt, er det vigtigt at vælge en træsort, som specifikt er velegnet til udendørs brug og kan klare vind og vejr.

»Når du skal bygge terrasse, er der mange træsorter at vælge mellem. Nogle af de mest populære er jatoba, teak og fyr. Priserne svinger mellem det helt billige nordisk fyr til det mere eksklusive jatoba,« siger Katrine Barslev.