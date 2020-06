Fredag den 29. maj stillede Mette Frederiksen sig op for rullende kameraer med en klar besked til danskerne: Frem til den 31. august frarådede regeringen alle rejser til andre lande end Norge, Island og Tyskland på grund af coronakrisen.

I stedet lød en opfordring til at nyde sommeren i Danmark. I Slagelse tog Thomas Ravn Nielsen konsekvensen af den melding med det samme.

Han og familien havde nemlig en pakkerejse i midten af juli til Kos i Grækenland. Men Mette Frederiksens melding ændrede nu planerne markant.

I stedet bestilte Thomas et sommerhus i Sønderjylland til 5.100 kroner morgenen efter. Det gjorde han ud fra en klar forventning om, at turen til Kos ville blive annulleret.

»Der var jo rift om de sommerhuse. Når statsministeren fraråder alle rejser, så er det svært at finde en højere instans, der fortæller dig, at din rejse ikke bliver til noget,« siger Thomas Ravn Nielsen.

Men torsdag kastede regeringen så for alvor grus i maskineriet for Thomas og tusinder af andre danskere, da rejsevejledningen blev ændret igen.

Nu er der stort set åbent for rejser til alle lande - også Kos i Grækenland.

Så Thomas står nu i en situation, hvor han har et sommerhus i Sønderjylland til 5.100 kroner og en rejse til Kos - hvor han allerede har betalt et depositum på 7.775 kroner - på samme tid.

Hvis ikke rejseselskabet går med til at tilbagebetale hele beløbet - hvilket det ikke er juridisk bundet til, fordi de endnu ikke har aflyst rejsen - taber Thomas sit indskud på 7.775 kroner.

At Udenrigsministeriet allerede torsdag frasagde sig ansvaret for eventuelle dobbeltbookinger som Thomas’ - og henviste danskerne til at tage dialogen med rejseselskaber eller forsikringsselskaber - gør ikke Thomas’ humør bedre.



»Det er bondefangeri af værste karakter fra vores regering. Hvis vores rejseselskab nu nægter os tilbagebetaling med henvisning til Udenrigsministeriets ændrede rejsevejledning, står regeringen med et kæmpe forklaringsproblem,« mener Thomas Ravn Nielsen:

»Enten skulle man ikke have meldt så hårdt ud, eller også skulle man have stået fast på sin beslutning. Man sætter mange folk i et dilemma her.«

Potentielt kan der være tale om op mod et par hundrede tusinde danskere, der er endt i samme situation som Thomas, forklarer Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»Det kan sagtens være rigtig, rigtig mange mennesker, der er kommet i klemme økomomisk her. Vi har sagt til rejsebureauerne, at de skulle vente med at afbestille ferier indtil 14 dage før, fordi ting kan ændre sig, som det så også har vist sig her,« siger Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejseburau Forening.

Han mener ikke, at den ændrede situation skal være en belastning for rejseselskaberne.

»Hvis ikke rejsebureauet har afbestilt din rejse, er der ikke så meget at gøre. Så har du stadigvæk en bindende aftale,« siger Lars Thykier:

Ekspert: Sådan skal du forholde dig Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver i miljø og transport fra Forbrugerrådet Tænk, forklarer dine muligheder: »Situationen er speciel. Det er første gang, vi er ude i en situation, hvor det er blevet frarådet, at man rejser til et område i tre måneder, og det så pludselig bliver trukket tilbage. Så situationen er uden retstilstand,« siger Vibeke Myrtue Jensen: »Jeg kan sagtens forstå, at mange forbrugere er forvirrede over den her situation.« Flybilletter »Ved flybilletter afhænger det ikke af, om udenrigsministeriet fraråder at man rejser, men om flyet afgår eller ikke afgår. Afgår flyet, og er du ikke ombord, så taber du pengene. Flyselskabet skal aflyse rejsen, før du får dine penge tilbage.« Rejsebureauer »Hvis udenrigsministeriet fraråder rejser til det sted, du skal rejse til via et rejsebureau, har du ret til at få dine penge retur indenfor 14 dage, hvis der er sket en forværring i forhold til, da du købte rejsen.« Det er lige nu uklart, om du vil kunne få dine penge refunderet, hvis du køber rejsen på nuværende tidspunkt, hvor rejsevejledningen stadig er orange. »Du kan også selv afbestille. Men det er uklart, om det vil blive vurderet som om, at du kunne gå ud fra, at rejsen ikke ville blive til noget, fordi udenrigsministeriet frarådede det i en periode. Hvis ikke udenrigsministeriet fraråder destinationen på tidspunktet for afrejse, kan du altid afbestille din rejse, men så skal du betale et afbestillingsgebyr og hæfte for gebyrer til underleverandører.«

»Men det er klart: Når staten siger det ene og gør noget andet, og folk så kommer i klemme økonomisk, er det jo statens problem. Og så må man have en diskussion af, om staten skal forholde sig til de her dobbeltbookinger.«

Hos forsikringsselskaberne er der heller ikke umiddelbart meget hjælp at hente fra rejseforsikringen.

»Man kan jo tage kontakt til udlejeren af sommerhuset, rejseselskaber og sit forsikringsselskab. Men ud fra et juridisk perspektiv har man ikke krav på en afbestilling, hvis man nu gerne må rejse til det land, man har bestilt en rejse til,« siger Anja Lindtrup Sørensen, konsulent ved Forsikringsoplysningen.

Tilbage i Slagelse er Thomas nu i dialog med sit rejseselskab om at få sit indskud tilbage. Det ser ikke godt ud, fornemmer han.

»Det er jo fint nok, at regeringen holder hånden under rejsebranchen, men som forbruger er det virkelig ufedt, at regeringen siger, vi kan få udbetalt vores feriepenge, og at de feriepenge skal dække rejser, man ikke får brugt,« siger Thomas Ravn Nielsen:

»Hvis vi havde vidst tidligere, at vi godt kunne komme ud at rejse, var mange ikke havnet i den her situation.«

I en mail til B.T. skriver Udenrigsministeriet, at man har forståelse for, at forbrugere med dobbeltbookinger er frustrerede og peger på den usikre situation under coronakrisen som årsag til de ændrede vejledninger.



Derudover understreger Udenrigsministeriet, at bestilling af rejser er folks eget ansvar. Se hele svaret i boksen i denne artikel.