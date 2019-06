Charlottenlund er området, hvor mange velhavende og ligeledes velkendte mennesker slår sig ned.

Her nord for hovedstaden ligger imponerende villaer side om side og repræsenterer et boligmarked, hvor ejendommene bliver handlet til store millionbeløb.

Det kan også vise sig at blive tilfældet med den tidligere administrerende direktør i Danske Bank, Thomas Borgens, liebhavervilla, der netop er sat til salg for 18,5 millioner kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den knap 250 kvadratmeter store villa ligger – ifølge mæglerfirmaet bag salget, Ivan Eltoft Nielsen – i et af bydelens mest eftertragtede kvarterer, ikke langt fra Charlottenlund Slotspark.

Huset breder sig over tre plan, hvor man blandt andet finder et køkken-alrum, højloftede stuer og udgang til en stor træterrasse.

Milliongevinst i vente

Ud over at boligpriserne i Charlottenlund er blandt landets højeste, er det også et af de områder, hvor kvadratmeterpriserne på villaerne stiger støt hvert år.

I årets første kvartal blev husene således i gennemsnit handlet til omkring 52.300 kroner pr. kvadratmeter*, mens en tilsvarende kvadratmeter i samme periode sidste år kostede lige over 51.600 kroner.

Til sammenligning er den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på landsplan faldet fra omkring 16.100 kroner i første kvartal 2018 til 15.300 kroner i samme periode i år.

Hvis Thomas Borgens hus bliver solgt til udbudsprisen, står han til at kunne komme videre med en større milliongevinst. Han og hustruen, Torill Borgen, købte nemlig villaen i 2010 for ni millioner kroner. Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Thomas Borgen var administrerende direktør i Danske Bank fra 2013 til 2018. Inden da besad han blandt andet samme rolle i Fokus Bank i hjemlandet Norge, der ejes af Danske Bank-koncernen.

Se Thomas Borgens villa her

*Boliga har opgjort de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser for villaer og rækkehuse solgt i første kvartal 2019 og 2018.