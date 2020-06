Du skal bruge en håndfuld, hver gang du smører kroppen ind. Og der skal smøres flere gange om dagen - dag efter dag.

Du smører en hel del solcreme på i løbet af sommeren, og derfor er det også et oplagt sted at være kritisk over for indholdet.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har gennemgået 36 solcremer og solsprays, og her har 16 af produkterne fået den dårligste bedømmelse.

»Det er primært produkter, der indeholder mistænkt hormonforstyrrende stoffer,« fortæller Stine Müller, som er biolog og projektleder hos Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Miljøstyrelsens liste over mistænkt hormonforstyrrende stoffer er netop blevet opdateret.

Det sker, i forbindelse med at Miljøstyrelsen sammen med myndighederne i Belgien, Frankrig, Holland og Sverige lancerer en hjemmeside med en samlet liste over hormonforstyrrende stoffer.

Der er flere uv-filtre blandt stofferne, som mistænkes for at være hormonforstyrrende.

»Det er rigtig svært at navigere i solfiltrene som forbruger, for de står som lange kemiske navne, der kan være nærmest ulæselige,« siger Stine Müller.

Test Disse solcremer får den dårligste bedømmelse: - Tromborg Deluxe Sun Protection SPF 30.



- Rituals Karma Sun Protection Milky Spray SPF 30.



- Piz Buin Tan & Protect Sun Lotion SPF 30.



- Nuxe Sun Delicious Lotion SPF 30.



- Lancaster Sun Beauty Velvet Milk SPF 30.



- Fair Squared Apricot Sun Lotion SPF 30.



- Ecooking Solcreme SPF 30.



- Avène solspray SPF 30.



- Vichy Capital Soleil Beach Protect Multi Protection Milk SPF 30.



- P20 Riemann Spray SPF 30.



- La Roche-Posay Anthelios Lotion SPF 30.



- Garnier Ambre Solaire Clear Protect SPF 30.



- Clarins Sun Care Cream SPF 30.



- Cien Sun Spray Classic SPF 30.



- Biotherm Lait Solaire Hydratant SPF 30.



- Beauté Pacifique Stay Outside SPF 30. Kilde: Deklarationsgennemgang af 36 solcremer foretaget Forbrugerrådet Tænk Kemi. Den dårligste vurdering, C-kolbe, gives for indhold af mistænkt hormonforstyrrende eller miljøproblematiske stoffer.

15 produkter i testen får den bedste bedømmelse. Det betyder, at de hverken indeholder miljøbelastende stoffer, parfume eller stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Står du i butikken og skal vælge en solcreme, kan du gå efter de officielle mærkningsordninger eller bruge appen Kemiluppen til at skanne stregkoden.

Miljømærkerne Svanen og Blomsten sikrer, at der ikke er brugt miljøbelastende ingredienser. Har produktet Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark, må det ikke indeholde de mest allergifremkaldende stoffer.

»Vores råd er generelt at gå efter et miljømærke gerne i kombination med et allergimærke, så du også undgår parfume. Mærkerne stiller en lang række krav til indholdet,« siger Stine Müller.

Der vil altid være en risiko for at udvikle allergi over for parfume. Og jo mere du bliver udsat, jo større er risikoen.

Anne Bregnhøj er hudlæge på Hudafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og hun anbefaler først og fremmest at vælge solcreme med et allergimærke.

»Man kan få allergiske reaktioner af både parfumestoffer, konserveringsmidler og faktisk også af nogle solfiltre,« fortæller Anne Bregnhøj.

»De kan give kontaktallergi, som er et eksem, der hvor man smører solcremen på,« siger hun.

Allergi over for parfume og konserveringsmidler viser sig ved kontakt med huden, mens allergi ved solfiltre kun optræder, når cremen udsættes for UV-stråler.

»Langt de fleste tåler fint solcreme. Men får man en reaktion, hvor man bliver rød og kløende efter brug, skal man udredes hos en hudlæge,« siger Anne Bregnhøj.