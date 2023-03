Lyt til artiklen

»Det er ret vildt det her. Lige nu gør Tesla bare alting rigtigt, og hvis noget ikke virker, så retter de til. Det er overlegent.«

Det fortæller Jan Lang, markedsanalytiker på Bilbasen, til Avisen Danmark oven på Teslas imponerende salgstal i februar.

Siden nytår er prisen på en ny Tesla model Y faldet med over 100.000 kroner.

Og det kan ses på statistikkerne over solgte biler.

Tesla Model Y blev den mest solgte personbil i Danmark i februar. Det sker efter en markant prisnedsættelse i januar. Foto: Patrick Pleul/Pool/Scanpix Vis mere Tesla Model Y blev den mest solgte personbil i Danmark i februar. Det sker efter en markant prisnedsættelse i januar. Foto: Patrick Pleul/Pool/Scanpix

1.018 Tesla model Y solgte bilforhandlerne i februar, hvilket gør modellen til den mest solgte personbil herhjemme. Januars meste solgte personbil, Peugeout 208, måtte se sig forvist til andenpladsen med 730 solgte eksemplarer.

Men samtidig satte Tesla-modellen samtlige elbil-konkurrenter eftertrykkeligt på plads, idet den solgte lige så meget som de næste ni konkurrenter tilsammen på top-10-listen over de mest solgte elbiler.

Tesla har også sat prisen ned på model 3. Det er sket af to omgange i midten af januar og i slutningen af februar.

Forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru forudser derfor over for Avisen Danmark, at salgstallene fra marts bliver endnu værre for Teslas konkurrenter, når den prisnedsættelse bliver afspejlet i salgstallene.

Tesla Model Y fås i flere forskellige udgaver, og prisen svinger mellem 374.990 og 502.896 kroner.

I alt blev der solgt 11.597 nye personbiler i februar. Det er en stigning på 13,7 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Med til historien hører dog, at salget vokser fra et lavt udgangspunkt.

Teslas prisnedsættelser Den 13. januar i år skar Tesla cirka 100.000 kroner af prisen på model 3 og Model Y.

Den 24. februar satte Tesla model 3 yderligere 30.000 kroner ned.

2022 bød på 148.295 nyregistrerede personbiler – et fald på 20 procent i forhold til 2021.

Dog øgede elbilerne deres andel af markedet.

Danskerne købte 30.830 elbiler, hvilket bragte antallet af elbiler på de danske vej op over 100.000. Heraf er en stor del altså Teslaer.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede over Teslas prispolitik.

Tesla-ejere, der skal sælge deres bil, må indstille sig på, at de nok får mindre for den brugte bil.

Ifølge Ritzau sendte den seneste prisjustering rystelser igennem brugtvognsmarkedet herhjemme, der prompte begyndte at reducere sine priser på elbiler generelt.