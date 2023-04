Lyt til artiklen

Det er Tesla Model Y – og alle de andre.

For den populære elbil har slået alle rekorder på det danske bilmarked i marts.

Her blev der solgt 3.203 styk af modellen, og sådan et salgstal er aldrig set tidligere. Det viser dugfriske tal fra Danske Bilimportører og Bilstatistik.dk.

Den tidligere rekord var fra juli 2020, hvor der blev solgt 1.688 Ford Kuga'er.

Top-10 over bilsalg i marts Her er listen over de mest solgte biler i Danmark i marts: Tesla Model Y: 3.203 styk. Peugeot 208: 516 styk. Tesla Model 3: 443 styk. Ford Kuga: 436 styk. Volvo XC40: 350 styk. Hyundai I10: 345 styk. Nissan Qashqai: 298 styk. Renault Megane: 294 styk. Opel Corsa: 267 styk. Kia Ceed: 266 styk.

Det tal er altså blevet cirka fordoblet af Tesla Model Y i den forgangne måned i år, hvor bilen alene stod for en femtedel af alle salg (og indregistreringer) i Danmark set for både benzin- og elbiler.

Og den næstmest solgte bil i Danmark i marts lå desuden langt, langt efter: Det var Peugot 208 med 'kun' 516 solgte eksemplarer. Altså mere end seks gange mindre.

Salgsboomet er kommet, efter at Tesla sænkede priserne markant på flere modeller i begyndelsen af året.

Det betød blandt andet, at ...

Model Y faldt med 75.100 kroner til en pris på 374.990 kroner.

Model Y Long Range faldt med 131.290 kroner til 429.990 kroner –den er dog siden steget til 433.490 kroner.

Model Y Performance faldt med 127.200 kroner til 502.896 kroner.

Det fik dengang eksperter til at sige, at de »aldrig havde set lignende«, og prisnedsættelserne ser nu også ud til at have forplantet sig i markedet.

Også på verdensplan har der været stormløb mod Tesla-biler i årets første tre måneder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her lyder foreløbige vurderinger på, at bilfabrikanten i første kvartal har solgt 430.000 biler, hvilket vil være seks procent flere end i sidste kvartal af 2022.

Og det vil i så fald være en stigning på 36 procent i forhold til for et år siden.

Tesla har blandt andet sat priserne ned, fordi det er lykkedes for selskabet at producere langt flere biler på fabrikkerne i både USA og Europa.

I den forbindelse kan der være endnu flere gode nyheder på vej til potentielle Tesla-købere.

»At Tesla sandsynligvis fortsat vil øge produktionen i både Austin og Berlin vil sandsynligvis føre til yderligere prisnedsættelser,« siger analytikeren Dan Levy fra banken Barclays til Reuters.

El- og pluginhybrider stod i marts for 47 procent af det samlede salg i Danmark, hvor der i alt blev solgt 17.969 nye biler.

»Danskerne er i fuld gang med at omstille sig til elbilerne, og det går meget stærkt lige nu,« konstaterer Mads Rørvig, direktør i De Danske Bilimportører.