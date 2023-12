Tesla Model Y er historisk.

Salget af den populære elbil har i løbet af de seneste dage slået alle tiders rekord i Danmark, bekræfter FDM.

Det er rekorden for antallet af solgte biler på et kalenderår, som der nu står Tesla Model Y på.

Den hidtidige rekord var fra helt tilbage i 1986, hvor der blev solgt i alt 16.686 udgaver af en Opel Kadett.

Men tirsdag den 19. december var salget af Tesla Model Y blot 10 biler efter rekorden.

Og med over 100 nyregistreringer om dagen blev rekorden altså slået den efterfølgende dag.

Spørgsmålet er nu blot, hvor langt op salget af den populære Tesla-model kan nå inden årets udgang.

»Det er vildt, at en elbil allerede i 2023 slår rekorden som den mest solgte på et år. Det er et udtryk for, at danskerne har stor appetit på elbiler og den grønne omstilling,« konstaterer forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru.

Han tilføjer, at prisen tidligere har været en forhindring for mange danskere, der ellers har vist interesse i at købe en Tesla.

Det blev der lavet om på i januar 2023, hvor den amerikanske bilgigant satte priserne på samtlige modeller så markant ned, at det rystede bilmarkedet både herhjemme og i udlandet.

For Tesla Model Y gjorde det sig gældende, at den med ét slag blev 20.000-50.000 kroner billigere end konkurrenternes modeller.

Og dét var noget, som danskerne virkelig tog godt imod, viser tallene altså.

I 2022 var Teslas samlede andel af det danske marked for nye biler på cirka to procent.

I 2023 er Teslas andel af markedet næsten seksdoblet til 11,78 procent, og det er altså primært Tesla Model Y, som danskerne har kastet deres kærlighed på.

»Tesla er blevet en rigtig folkebil. Tidligere var Tesla et premium-mærke, men nu er det virkelig blevet hvermandseje,« siger Ilyas Dogru til B.T.

»Det bliver en udfordring, at folk måske på et tidspunkt bliver trætte af at køre rundt i den samme bil som alle andre. Den kan ende med at blive lidt som en iPhone,« konstaterer han.

2022 Peugeot 208 3.918

2021 Ford Kuga 5.889

2020 Peugeot 208 6.553

2019 Nissan Qashqai 7.325

2018 Peugeot 208 8.799

Ilyas Dogru har desuden tidligere over for B.T. peget på, at Tesla kan få problemer med at fastholde positionen som markedsleder herhjemme og i andre lande, fordi man ganske enkelt ikke har nye modeller på vej hurtigt nok.

»Det er typisk sådan med bilmodeller, at nogle af dem oplever markant fremgang i et par år. Lige nu er der meget hype om Model Y, og det vil måske vare ved til næste år også,« sagde Ilyas Dogru således i november.

»Men der vil komme en mæthed i markedet på et tidspunkt, og det er en klar trussel for Tesla, at de ikke har nye modeller på vej – i modsætning til mange af konkurrenterne,« forklarede han videre.

Tesla har tidligere meldt ud, at man barsler med planer om en billig elbil til under 200.000 kroner, men den vil sandsynligvis tidligst kunne være klar fra 2026.

I mellemtiden kommer flere rivaler som Volkswagen og Citroën med billige elbiler til en pris i nærheden af 200.000 kroner.

Og allerede i det kommende forår sender Volvo den længe ventede EX30 på markedet til en frapris omkring 270.000 kroner, hvilket også er et stykke under Tesla Model Y.