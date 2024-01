Tesla satte sig i 2023 solidt på tronen på bilmarkedet i Danmark, men i 2024 fortsætter den amerikanske gigant med at presse konkurrenterne.

Nu sætter Tesla nemlig endnu et angreb ind.

Tesla fortæller nemlig i en pressemeddelse fredag, at man har introduceret et nyt – og billigere – tilbud på lån til køb af den historisk populære Tesla Model Y.

Tesla har ved flere lejligheder inden for det seneste års tid sat prisen på blandt andet Model Y voldsomt ned. Den kan købes fra 344.990 kroner.

Samtidig har Tesla lanceret kampagner på privatleasing og på lagerbiler.

Teslas nyeste våben over for rivalerne er et lånetilbud, som er et såkaldt knæklån med fast nominel rente på 1,99 procent i de første tre år af løbetiden. Herefter stiger renten så til 5,28 procent.

Det er markant billigere end det, kunderne kunne opnå hos Tesla, hvis de havde forsøgt at opnå finansiering via Tesla i går, konstaterer forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru.

»Helt konkret vil en forbruger spare 25.775 kr. over 10 år med dette tilbud fra Teslas side i forhold til et lånetilbud fra Tesla i går,« siger Ilyas Dogru således.

»Så set i forhold til Teslas eget tidligere tilbud er det godt,« konstaterer han.

Men er det et godt tilbud for danskere, der er interesseret i at købe en Tesla Model Y?

»Det er vanskeligt at sige. Det kommer an på renteudviklingen. Hvis man ser på de andre muligheder på markedet, så er de typisk med variabel rente, så hvis man tror på, at renten falder, så ville deres tilbud med stor sandsynlighed være bedre,« forklarer Ilyas Dogru.

Han peger på, at flere andre af de tilbud, som FDM indhentede i begyndelsen af januar hos en stribe banker faktisk allerede er billigere lige nu.

»På den anden side giver den faste rente jo en sikkerhed i ens økonomi, når man ved på forhånd, hvad man skal betale hele vejen,« pointerer han.

Ilyas Dogru fortæller dog, at man skal være opmærksom på, at det koster at indfri Tesla-lånet efter de tre billige år. Ifølge lånebetingelserne er der tale om én procent af restbeløbet plus et gebyr, og det får Ilyas Dogru til cirka 3.000 kroner.

Det kører ekstremt godt for Tesla allerede, så hvorfor gør de det nu?

»Vi kan se, at det er et led i en større offensiv i Europa, hvor markedet i Tyskland lige nu er i gang med en dramatisk opbremsning på grund af afskaffelsen af en gunstig støtteordning. Salget af elbiler faldt med 47 procent i december,« siger Ilyas Dogru.

»Det er en mindre del af et større angreb på konkurrenterne, endnu en knap de kan skrue på, og man må sige, at de er kreative hos Tesla,« tilføjer han.

Tesla satte i 2023 rekord, da man solgte 17.955 udgaver af Model Y i Danmark. Det er det højeste antal af en enkelt bilmodel, der nogensinde er blevet solgt i Danmark på et kalenderår.

Samlet set var godt hver ottende nye bil i Danmark i 2023 en Tesla, og dermed har firmaet sat sig godt og grundigt på biltronen på det danske marked.