Drømmer du om at eje en Tesla, men holder prisen dig tilbage?

Så er det godt nyt fra bilproducenten.

Mandag afslørede Teslas hjemmeside nemlig, at modellerne S Sedan og X SUV kommer i to billigere udgaver, nemlig en S og X 'standard range.'

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De nye modeller kan køre lidt kortere afstande, end topmodellerne, og de accelererer også lidt langsommere.

Desværre for bilentusiaster herhjemme kommer de 'billige' Teslaer dog i første omgang kun i USA.

Ordet billig skal også tages med et vist forbehold.

De nye modeller kommer nemlig til at ligge til henholdsvis 78.490 dollar og 88.490 dollar, hvilket er cirka 10 procent billigere end de tidligere modeller. Altså en god halv million danske kroner.

I juli sagde direktør Elon Musk, at Tesla blev nødt til at sænke priserne, hvis renterne fortsætter med at stige.

Han gav også udtryk for, at han var villig til at gå lidt på kompromis med ydeevnen for at øge produktionen og salget.