Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Men den er god nok.

I dag, tirsdag, giver Tesla gratis opladning til alle på deres såkaldte supercharger-stationer i hele Europa, og altså også i Danmark.

»Forresten, 'supercharging' i Europa er gratis for alle i dag,« som det lyder nærmest henslængt fra Tesla Europe på det sociale medie X.

Det er på de såkaldte supercharger-stationer, at det er gratis at lade op hos Tesla. Foto: Henning Kaiser/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det er på de såkaldte supercharger-stationer, at det er gratis at lade op hos Tesla. Foto: Henning Kaiser/AP/Ritzau Scanpix

B.T. har været i kontakt med Tesla Danmark, der bekræfter, at opladninger er gratis tirsdag.

Og at det også gælder på de supercharger-stationer, der tager mod andre bilmærker end Teslaer. Så her gælder tilbuddet altså reelt for alle med elbiler uanset fabrikant.

Anledninger er, at det i dag er ti år siden, at Tesla åbnede sine første supercharger-stationer i Europa.

Og det skal altså fejres med en gavmild gave – til kunderne.

Alt afhængig af de aktuelle priser på strøm koster det cirka 110-150 kroner at lade en Tesla helt op.

Ifølge Tesla hjemmeside findes der lige over 20 supercharger-stationer i Danmark.

På verdensplan er der mere end 45.000.