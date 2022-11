Lyt til artiklen

Natten til fredag sidder tusinder af danskere foran deres computer med en kop kaffe og dankortet tæt ved hånden.

En af dem er 27-årige Tenna Møller fra Bagsværd. Hun har forberedt sig i flere uger.

Siden 2014 har Black Friday været den helt store indkøbsdag for Tenna. Og i år bliver absolut ingen undtagelse.

»Jeg er vokset op med, at man skal tænke over, hvor man kan få tingene billigst. Så jeg køber eksempelvis ikke elektronik uden at have sat mig ind i, hvilken model der er bedst og billigst. Det har jeg lært af min far og mor.«

»Jeg læser anmeldelser og artikler i uger op til, at jeg køber. Jeg elsker det. Og jeg nyder virkelig at sidde og handle på Black Friday,« siger Tenna Møller.

Hun bruger flere uger på at gøre klar til den store tilbudsdag.

»Jeg begynder at tænke på julegaver i starten af september, og så køber jeg dem alle sammen Black Friday.«

»I starten af oktober samler jeg faner på min computer over de ting, jeg vil købe, og så holder jeg øje med, om priserne stiger og falder uge til uge.«

Og når hun rent faktisk kommer frem til Balck Friday, er hun forberedt.

»Efter midnat køber jeg gaverne fane for fane. Det er klaret på 30-60 minutter. Så skal jeg ikke bekymre mig om andet end at gå ned og hente pakkerne og pakke dem ind. Det gør, at jeg kan fokusere på at hygge mig i julen,« fortæller Tenna Møller:

»Her torsdag har jeg elleve faner åbne. To af dem er ting til mig, de sidste ni er julegaver. Så de bliver købt om natten. Det kommer nok til at koste mig omkring 2.200 kroner, og jeg satser på at spare omkring 1500 kroner.«

Og det er bare første ryk. Så kommer selve dagen Black Friday.

»I år skal jeg se efter, om der kommer tilbud på noget af det sportstøj, jeg står og mangler. Falder prisen nok, så slår jeg til.«

Tenna Møller er langtfra alene om at svinge dankortet på Black Friday.

Tal fra Nets har netop vist, at danskerne brugte 20 procent mere på deres dankort end normalt i løbet af Black Week i 2021.