Hvis du anerkender og identificerer din vrede, er du et skridt tættere på at tæmme følelsen og ikke lade dig styre af den.

Chefen kommer ind på kontoret og smækker en opgave på dit skrivebord. Du synes, det er uretfærdigt, og dit iltre temperament gør, at du farer op.

Vreden har mange ansigter og kan komme til udtryk både verbalt og fysisk.

Men i de fleste tilfælde kan du arbejde med din vrede og lære at tæmme den i stedet for at lade dig styre af den.

Det fortæller læge Charlotte Bøving, der er aktuel med bogen "Styr vreden".

Sammen med klinisk psykolog Marius Kristoffersen giver hun her tre råd til at komme vreden til livs.

1) Identificer din vrede

Iltert temperament såvel som en grundfølelse af vrede udspringer ofte af en oplevelse. Derfor skal du starte med at anerkende og identificere følelsen.

- Det handler om at finde ud af, i hvilke situationer den opstår, og hvorvidt der er et mønster i de tematikker, som får en til at reagere, siger Marius Kristoffersen.

Du kan stille dig selv spørgsmål som "hvorfor blev jeg vred?".

- Man kan prøve at granske i, hvorfor man reagerer, som man gjorde. Det kan være et traume fra barndommen, eller at nogen har påført en emotionelle traumer, siger Charlotte Bøving.

2) Beslut dig for at gøre noget

Vrede er en følelse, som vi alle har i os. Men er vreden voldsom, er den uhensigtsmæssig for dig selv og de mennesker, der er omkring dig.

Hvis du ønsker at få kontrol over vreden og dine uhensigtsmæssige handlinger, kræver det en holdningsændring.

- For at kunne ændre adfærd handler det - foruden at vide, hvad man reagerer på - også om, at man har et ønske om at gøre det anderledes, forklarer Charlotte Bøving.

Næste skridt handler derfor om at beslutte dig for at erstatte dine uhensigtsmæssige handlinger med hensigtsmæssige.

3) Ændr din adfærd

Det tredje skridt er at begynde at ændre din adfærd. Det kan for eksempel være, at du siger fra og italesætter, hvad du ikke vil finde dig i.

- Nogle gange kan det være en chef, der taler grimt til en. Her handler det om at mande sig op og sige, at man ikke ønsker, at chefen taler sådan, siger Charlotte Bøving.

Du kan også med øvelser træne dig selv til at reagere anderledes, når du bliver udsat for en situation, som normalt ville få dig til at reagere uhensigtsmæssigt.

- Det kan være en god idé at udsætte sig selv for en situation, der vil fremprovokere vreden, siger Marius Kristoffersen.

For jo mere erfaring du får i at reagere med en hensigtsmæssig handling, jo større chance er der for, at du vil handle hensigtsmæssigt, når du udsættes for vredesfremkaldende behandling i en uventet situation.

