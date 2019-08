»Det er ikke alle, der fremover vil blive flove, når de sætter sig i en flyvemaskine. Men mange velmenende, veluddannede akademikere, der gerne vil opdrage på os andre, de gør,« siger fremtidsforsker Anne Skaare Nielsen.

Hun forudser, at et stigende antal danskere i de kommende år – på linje med vores svenske naboer – vil ændre flyvaner, fordi de er flove over at svine miljøet til.

I en artikel i Berlingske kunne man for nylig læse, at vores svenske naboer i højere grad fravælger at flyve. Alene i sidste måned droppede 11 pct. at rejse med fly på de svenske indenrigsruter.

Svenskerne ligefrem taler om 'Flygskam' (på dansk flyskam, red.).

Kan du blive flov over dine flyvaner?

Ifølge flere svenske medier skal ordet opfattes bogstaveligt, fordi flere føler skam ved at rejse med fly. Tendensen vil også ramme Danmark:

»Vi ser jo allerede, at hvis man 'poster' billeder på Instagram fra Goa i Indien, så får man kommentarer med på vejen om, at 'vi har valgt at blive hjemme i år',« siger hun.

»Selv de konservative segmenter synes ikke, de kan forsvare at tage bilen på arbejde,« siger fremtidsforskeren.

Københavns Lufthavn har endnu ikke mærket de samme tendenser på indenrigsflyvning. Men 0,3 pct. færre har valgt at flyve fra København indtil videre i 2019.

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Lufthavnen har ellers en ambition om at vokse fra i dag ca. 30 mio passagerer om året til op mod 40 mio.

»Det er jo et stort dilemma for mange, fordi vi på den ene side gerne vil være med til at gøre noget godt for miljøet, og på den anden side gerne vil ud at rejse, når vi har endelig har ferie. Så der må man jo spørge sig selv, om man kan holde den dårlige samvittighed ud,« siger Anne Skaare Nilesen.

Hun tror, at klimabevidstheden er opstået efter sidste års rekordsommer i Danmark.

»Det var en wakeupcall for mange, fastslår hun.

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg ville hellere sejle end at flyve til New York, hvor hun skulle tale til en klimakonference. Her ses hun ombord på skibet. Foto: BEN STANSALL Vis mere Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg ville hellere sejle end at flyve til New York, hvor hun skulle tale til en klimakonference. Her ses hun ombord på skibet. Foto: BEN STANSALL

Fremtidsforskeren tillægger desuden den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som også har fået taletid i danske medier, stor betydning.

»Du er ikke længere bare en latterlig hippie, hvis du tænker på miljøet,« siger hun.

Hun kan dog berolige flyselskaberne med, at klimabevidstheden ikke vil vare evigt. Måske allerede om 10 år kommer der et oprør:

»Det næste store er, at vi får lyst til at gøre, som vi vil, og at der ikke er noget galt med at rejse. Lige nu er der f.eks. en udvikling i gang, hvor man er ved at se nærmere på at lave solcellefly, så vi igen kan rejse med god samvittighed.«