Martin Svanes første reaktion var lige dele interesse og skepsis, da han i starten af 2019 scrollede ned gennem sit Facebook-feed og faldt over en reklame for, at man kan udleje sine ting.

Nysgerrigheden vandt. Kort efter sad han og læste om platformen og ringede efterfølgende til deres kundeservice for at blive klogere. I foråret 2019 tog han så et skridt, han indtil videre har tjent tusinder af kroner på.

»Lige inden skisæsonen i 2019 oprettede jeg en annonce for min tagboks til bilen på ShareOne. Jeg bruger den kun et par gange om året, og så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne tjene lidt penge ved at leje den ud,« forklarer 33-årige Martin Svane fra Næsbjerg.

Det viste sig at være en givtig beslutning.

Martin Svane har scoret 6.000 kroner på at udleje sin tagboks. Foto: Privat Vis mere Martin Svane har scoret 6.000 kroner på at udleje sin tagboks. Foto: Privat

Han satte priserne til 55 kroner om dagen, 300 kroner om ugen og 800 kroner om måneden. Og så begyndte henvendelserne ellers at komme i en lind strøm.

»Jeg har lejet den ud til alle slags mennesker. Det er ofte i ferieperioderne. Siden 2019 har jeg tjent 6.000 kroner på det. Så det er nem måde at tjene lidt penge på, og jeg er faktisk også begyndt at udleje mine arbejdslamper nu,« siger Martin Svane.

Og han er ikke alene. Udlejning af alt fra arbejdsredskaber og køkkenudstyr til lejligheder og biler er en tendens, der er i stigning.

Tag bare 31-årige Kenni Larsen fra København.

Siden 2019 har han udlejet sin blender, et dampstrygejern og sin gasgrill fra Weber.

Mest efterspørgsel er der dog på de B&O-højttalere, han lejer ud.

»I de fire måneder, jeg har haft de højttalere til udlejning, har jeg tjent 4.000 kroner på det. Jeg er overrasket over, at der er så stor efterspørgsel på dem, men jeg har for eksempel udlejet dem til en nytårsfest, en arkitekturudstilling og en begravelse,« siger Kenni Larsen:

»Jeg kan godt lide tanken om deleøkonomi, men jeg gør det først og fremmest for at tjene penge. Jeg er da begyndt at tænke i, om man kan købe dyre ting, som man kan tjene noget på ved at leje dem ud.«

Tanken om at udleje sine private ejendele har været på vej frem gennem det seneste årti.

Mest velkendt er måske udlejning af sommerhuse, private boliger via platforme som Airbnb eller biler via eksempelvis GoMore.

»Der er ikke længere så stor status i at eje en mange ting. Mange går måske også rundt med lidt dårlig samvittighed over at eje en masse dyre ting, de sjældent bruger, og så giver det god mening at udleje og på den måde dele sine ting, samtidig med at man tjener penge på det,« forklarer Louise Fredbo-Nielsen, der er fremtidsforsker:

»Det her er en spirende tendens, vi kun har set starten af. Sådan noget som Airbnb har haft eksplosiv vækst. En platform som GoMore har også haft vind i sejlene.«

Rikke Olssen fra Pandrup tjener penge på at udleje sin bil. Foto: Privat Vis mere Rikke Olssen fra Pandrup tjener penge på at udleje sin bil. Foto: Privat

En af dem, der har været med længe hos GoMore, som faciliterer udlejning af privates biler, er 43-årige Rikke Olssen fra Pandrup.

I starten tilbød hun andre at køre med via GoMore, fordi hun havde et job, hvor hun kørte meget rundt i landet.

Siden 2015 har hun så udlejet sin bil. Det koster omkring 240 kroner om dagen.

»Jeg bor i sommerlandet tæt på Blokhus, så det er meget i turistsæsonen, hvor der er københavnere på ferie i Nordjylland, at der er efterspørgsel på den. Men jeg har allerede fået henvendelser her i påsken. Og jeg har også et par faste kunder i byen, som har valgt ikke at have bil, men som lejer den, når de skal på familietur,« forklarer Rikke Olssen:

FAKTA: Hvad koster det dig at udleje? Det er ikke nødvendigvis helt gratis at udleje dine ting. De fleste platforme, som formidler udlejning af dine ting, tager et gebyr eller en procentsats af prisen ved en handel. Derudover er der flere tilfælde, hvor du skal betale skat. Se her, hvornår du også skal aflevere lidt til skattefar.

»Jeg tjente omkring 6.000 kroner før skat på det sidste år. Jeg kan helt klart opfordre andre til også at gøre det.«

Vi slutter af hos 50-årige Søren Rasmussen i Esbjerg.

Han er en af dem, som måske godt kunne ønske sig, at der kommer lidt mere kendskab til mulighederne for at leje ting og sager, så han kan tjene lidt flere penge – og så der for alvor kan opstå en form for deleøkonomi, der vil gøre tingene lidt mere praktiske.

»Jeg udlejer værktøj. Om sommeren, hvor folk skal have lagt fliser, er der eksempelvis nogle, der gerne vil leje min pladevibrator. Men det er småpenge, jeg har tjent indtil videre. Det er et par tusinde,« siger Søren Rasmussen:

Søren Rasmussen fra Esbjerg udlejer værktøj. Foto: Privat Vis mere Søren Rasmussen fra Esbjerg udlejer værktøj. Foto: Privat

»Der mangler nok lidt kendskab til platforme som ShareOne, før der for alvor kommer gang i udlejningen. Det kunne være fedt, hvis man havde alt værktøj inden for en kvadratkilometer. Hvis en for eksempel købte en cementblander, som andre kan leje, når der skal laves murerarbejde, og den sags. Det går den vej, men vi er der ikke helt endnu.«