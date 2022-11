Lyt til artiklen

Vinteren er for alvor begyndt at melde sin ankomst i Danmark, og nu begynder elprisen så også at stige efter et par måneder med mere afdæmpede priser.

Søndag kravler elprisen endnu et nøk op og rammer det højeste niveau i over en måned.

Det viser data fra Nordpool.

Søndag koster en kWh i gennemsnit 1,56 kroner uden moms og afgifter.

Vi skal tilbage til den 14. oktober for at finde en lignende pris.

Lavest vil prisen være på ydertidspunkter som 4-5 og 23-00, hvor prisen ligger omkring 1,3 kroner.

Dyrest vil elprisen være mellem 18-19, hvor en kWh koster omkring to kroner.

Selvom søndag byder på den højeste elpris i over en måned, er der stadigvæk meget langt op til august-niveauet.

Her slog elprisen rekord med en gennemsnitspris for måneden på 3,39 kroner per kWh.

