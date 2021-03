Så skal vi til det igen.

Udvalgte kunder hos Danmarks klart største teleselskab, TDC – der har sine teleselskaber under firmaet Nuuday – er så småt begyndt at blive præsenteret for beskeden om, at de skal betale mere for deres teleabonnement.

Det er helt specifikt kunder hos de to teleselskaber Telmore og YouSee, der varsles prisstigninger.

Hos Telmore er en del kunder allerede blevet varslet en stigning på 10 kroner om måneden, og det har fået adskillige kunder til at brokke sig højlydt på Telmores Facebook-væg.

I et par tilfælde er der en vis træthed at spore, fordi de pågældende kunder nu har oplevet stigninger flere år i træk.

Hos YouSee er kunderne ikke begyndt at reagere på Facebook-væggen endnu, men det hænger måske i nogle tilfælde sammen med, at de ikke er har modtaget besked om, at de får en prisstigning.

»En mindre del af vores kundebase i Telmore og YouSee vil i løbet af foråret opleve en prisændring på 10 kroner. Prisjusteringer sker for, at vi fortsat kan investere i vores produkter og tjenester, så vi altid kan tilbyde vores kunder et produkt af høj kvalitet,« lyder forklaringen fra Mai-Britt Noe, Head of External Communication hos Nuuday, og fortsætter:

»Alle berørte kunder vil fortsat betale mindre eller en pris, der svarer til den pris, som nye kunder skal betale for et tilsvarende mobilabonnement.«

Nuuday vil ikke fortælle konkret, hvor stor en del af kundebasen, der nu skal betale mere.

Det ligger dog fast, at TDC har over tre millioner telekunder. I det tal er inkluderet kunder fra YouSee, Telmore, Eesy og erhvervskunder.

Er det bare fem eller 10 procent af den kundebase, der nu skal til lommerne, er der altså tale om prisstigninger, som rammer mellem 150.000 og 300.000 kunder.

Det præcise antal forbliver dog i det uvisse, så det korrete tal kan naturligvis både være mindre eller større.

På spørgsmålet om, hvordan de ramte kunder er blevet udvalgt til en prisstigning, lyder svaret fra Mai-Britt Noe:

»Det drejer sig om en gruppe kunder, der har produkter, der ikke er fulgt med prisudviklingen.«