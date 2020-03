Har du et Telia-abonnement er det nu slut med at se Kanal 4, Kanal 5, 6'eren og Canal 9.

Telias 21.000 tv-kunder i Danmark har nemlig tirsdag mistet deres Discovery-kanaler.

I stedet får de kanalerne CMore Stars, CMore First, CMore Hits og CMore Series, oplyser Telia i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at forhandlingerne mellem Discovery Networks og Telia er brudt sammen.

'Det er dog ikke lykkedes at nå til enighed, hvilket medfører en række ændringer i programsammensætningen hos Telia TV fra i dag,' lyder det i pressemeddelelsen.

Director of Commercial Management i Telia, Sine Smith Jensen udelukker ikke, at Discoverys kanaler kan vende tilbage.

»Vi er glade for at kunne introducere en række nye, populære kanaler til vores tv-kunder, nu hvor vi ikke har kunnet nå til enighed med Discovery Networks om en aftale for de kommende år. Vi kan dog ikke udelukke, at vi på et senere tidspunkt vil genintroducere nogle af kanalerne fra Discovery Networks. Det danske tv-marked er i konstant udvikling, og vi vurderer derfor løbende, hvordan vi sikrer et attraktivt prissat tv-produkt med relevant underholdning og gode oplevelser til vores kunder.«

For de Telia-kunder, der har den tv-pakke, der hedder 4ONE, vil Kanal 5 blive erstattet af TV2 Zulu.

Omkring nytår brød Discovery Networks Danmark også samarbejdet med Yousee, hvor 1,2 millioner kunder mistede en række kanaler. Her er der endnu ikke kommet en løsning.

Telia TV fungerer via en app, der gør det muligt at se tv på mobil, computer eller tablet. Det er også muligt at se Telia TV i hjemmet via en tv-boks, Chromecast. Apple TV eller Apple Airplay.

Telia har i dag orienteret kunderne om opdateringen af programsammensætningen i tv-pakkerne.

Opdateres...