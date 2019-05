Hundredtusinder af telekunder hos selskaberne Oister og Telmore får nu besked på, at de skal æde en prisstigning.

En besked, som ikke ligefrem bliver mødt med klapsalver blandt deres kunder.

For mens Oister i disse dage slår sig op på tilbud med ekstra meget data i sommerferien og lever højt på sloganet 'bedst til prisen', deler selskabet prisstigninger ud med den anden hånd.

Oister-kunder, der har fri tale og fri data, er blevet varslet en prisstigning fra 129 til 149 kroner om måneden. En stigning på 15 procent.

Også Telmore har leveret en kedelig besked til knap halvdelen af deres godt 700.000 kunder – de skal æde prisstigninger på 10 eller i få tilfælde 20 kroner om måneden.

Prisstigningerne har udløst noget nær raserianfald blandt afskillige af selskabernes kunder.

'Det bliver over mit rådne lig!' skriver brugeren Daniel eksempelvis på Oisters Trustpilot-profil og slår fast, at han nu skifter selskab. Han slutter sin svada med ordene: 'Hop i havet, Oister!'

Brugeren Bjarne indleder et frådende angreb på Oister med ordene: 'Svindel og bedrag!'

Også Telmore må lægge ryg til verbale tæsk på sociale medier og Trustpilot.

Flere erklærer, at de nu vil skifte selskab. Pia Mose beskriver på Trustpilot, hvordan hun nu har oplevet prisstigninger hos Telmore flere år i træk.

'Det er bare ikke godt nok, Telmore,' afslutter hun beskeden, hvor hun erklærer, at hele familien nu skifter selskab.

Hos Oister forklarer direktør Jesper Bennike, at det er stigende forbrug af data hos kunderne, der udløser en prisstigning.

'Vi er naturligvis ærgerlige over, at vores ændringer skaber utilfredshed, men håber på forståelse for, at vi er nødt til at passe på vores forretning,' skriver Jesper Bennike i en e-mail til B.T.

Også Telmores direktør, Henrik Lehmann, beklager, at nogle kunder er sure over prisstigningerne. Men:

»Vi vil selvfølgelig helst undgå prisstigninger, men det er vigtigt for os, at vi fortsat kan opgradere vores mobilnetværk,« siger han:

»Det er Danmarks bedste, og det kræver store investeringer. Derfor de her prisstigninger.«