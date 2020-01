Selvom det var pakket ind i fine tillægsord og positive ytringer om fremtiden, var beskeden ikke til at tage fejl af, da de to telegiganter Telenor og Telia onsdag morgen præsenterede årsregnskab for 2019.

Telenor havde tabt 62.000 kunder i 2019 og fortsatte dermed en efterhånden langtrukken nedtur. Telia havde tabt 16.000 kunder. Imens buldrer en stor konkurrent frem.

For Telenor er der tale om en fortsat sivning af kunder. Det ene regnskab efter det andet har de seneste år vist, at kunderne forlader butikken i hobetal.

Siden starten af 2018 er Telenors kundebase skrumpet med 189.000.

»Det er selvfølgelig kritisk og ret alvorligt, at man ikke får stoppet den her sivning. Det er et problem for Telenor, at det fortsætter året ud,« siger Torben Rune, der har arbejdet med telebranchen gennem flere årtier og i dag driver virksomheden Teleanalyse.

Og Telenor kan godt selv se, at det er kritisk, mener Torben Rune.

Det kom til udtryk for omkring to uger siden, da Telenor pludselig lancerede en række nye produkter på bredbånd og telefoni til markant lavere priser, end de hidtil har haft.

»Deres handlinger viser med al tydelighed, at man nu tager skeen i den anden hånd og gør noget. Det er de sådan set også nødt til,« lyder det fra Torben Rune.

For Telia betyder tabet af kunder, at de nu stort set ligger side om side med teleselskabet 3 i kampen om at være Danmarks tredjestørste teleselskab.

TDC er klart størst med 1,9 millioner privatkunder samt 800.000 erhverskunder, skriver Ritzau.

Herefter kommer Telenor med 1,6 millioner kunder, og så følger Telia og 3 – begge med rundt regnet 1,4 millioner kunder.

Telia har dog fortsat omkring 10-15.000 mere end 3, selvom 3 det seneste år har været den store vinder og tiltrukket 92.000 nye kunder til butikken.

»Der er ingen tvivl om, at Telenor og Telia simpelthen er nødt til at gøre noget og vinde nogle flere kunder. Og jeg tror også, at vi de kommende tre til seks måneder kommer til at se en del justeringer på priser og produkter,« siger Torben Rune.

Om 3s store succes siger Torben Rune:

»Oister har betydet meget for den fremgang. De er stort set billigst på alle parametre, når man ser forskellige pristjek, og det her marked handler i høj grad om pris.«

Han forudser, at de andre selskaber er nødt til at se på priserne i deres billigste katalog, hvis de skal stoppe 3s fremgang.