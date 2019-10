Samsung hev de helt store gloser op af hatten, da telegiganten i marts præsenterede Samsung Galaxy S10-telefonen.

Det var en teknologi, hvor man kan låse telefonens skærm op med sit fingeraftryk, der blev kaldt en 'revolution'. Men nu er revolutionen endt i et mareridt.

For i stedet for at være den genialitet, Samsung havde håbet på, har fingeraftryks-teknologien vist sig at være en decideret sikkerhedsbrist.

En brist, Samsung har erkendt.

Samsung Galaxy S10 har en sikkerhedsbrist. Foto: Henry Nicholls Vis mere Samsung Galaxy S10 har en sikkerhedsbrist. Foto: Henry Nicholls

Det skriver flere britiske medier – blandt andre BBC.

Historien startede i The Sun, da 34-årige Lisa Neilson stod frem og fortalte, at hun havde opdaget, at alle sådan set kunne åbne hendes telefon med fingeren – også selvom det ikke var hendes fingeraftryk.

Det opdagede hun, da hendes mand havde købt en gennemsigtig skærmbeskytter til telefonen på eBay for noget, der ligner 20 kroner, og sat den på skærmen.

Efter hun havde fået skærmbeskytteren på, kunne hun pludselig låse skærmen op med venstre tommel, selvom det var højre tommel, hun havde registreret som det fingeraftryk, der kunne låse skærmen op.

Nu gav hun telefonen til sin mand.

Han kunne også åbne telefonen med begge fingre – så længe skærmbeskytteren var på.

»Det betyder, at hvem som helst kan få fat i min telefon og på øjeblikke få adgang til mine privatøkonomiske Apps og overføre penge. Det er en reel bekymring,« sagde Lisa Neilseon til The Sun.

Til at starte med oplyste Samsung, at de ville undersøge sagen.

Nu har de så erkendt, at det er en sikkerhedsbrist, som er gennemgående for telefonen.

En telefon, der allerede er solgt rigtig mange millioner af på verdensplan.

Ifølge BBC har Samsung nu rådet alle kunder, der bruger fingeraftryksteknologien, til at slukke for den og logge ind på telefonen ad andre veje.

Samsung oplyser også, at man arbejder på en softwarepatch, som kan installeres på telefonerne, og som skal løse problemet.