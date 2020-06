For nogle brancher har coronakrisen været katastrofal, for andre har den skabt et boom, men rigtig mange steder har man holdt sig kørende som hidtil ved at tilpasse hverdagen og gøre tingene markant anderledes.

Mest udbredt er det, at medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Og det er en tendens, som har været lukrativ for telebranchen.

Det skriver Finans.dk.

For med de mange timer hjemme foran skærmen er opstået et stort behov for løsninger, der gør hjemmearbejde så smidigt som muligt.

Salget af routere med simkort og møde- og videotjenester som Microsoft teams er gået rigtig godt de seneste måneder, fortæller både teleselskabet 3 og selskabet Nuuday, der blandt andet driver YouSee, til Finans.dk.

I følge Michael Moyell Juul, direktør for Nuuday, er det produkter, som egentlig har været på TDC’s hylder længe, som der pludselig er kommet stor efterspørgsel på.

»Nu har virksomhederne virkelig fået øjnene op for, hvor vigtige de er. Derfor forventer jeg, at vi kommer til at se en ketchupeffekt i efterspørgslen, som vil give salget et ekstra skub frem,« siger Michael Moyell Juul til Finans.dk.

Noget andet, der bidrager til, at pengene strømmer ind i kassen, er, at firmaerne gerne køber dyrere løsninger for at sikre, at det er høj kvalitet.