Efter flere års optakt smed TDC mandag en bombe på det danske telemarked og meldte ud, at 8 ud af 10 danskere allerede inden oktober vil have adgang til den næste generation af telenetværket i form af 5G. Et netværk, som kan blive op til 100 gange hurtigere end 4G, som vi bruger i dag.

»Der er tale om en revolution, når 5G er udbredt i fuld flor. Det tør jeg godt sige,« lyder det fra Torben Rune, indehaver er firmaet Teleanalyse.

Også Nicolas Fredriksen, der som direktør for Mobilselskabet har beskæftiget sig med telefoni gennem mere end et årti, finder de store gloser frem om 5G:

»Lige nu er der en stilhed før stormen. Vi står på kanten til det næste ryk inden for telenetværk. Det kommer til at ramme som lyn for en klar himmel, når det endelig tager fart.«

Så er scenen ligesom sat.

Men selv om der er begejstring at spore, så fortæller begge eksperter samtidig, at 5G trods alt er en teknologi, som vil blive indfaset gradvist i samfundet, ligesom 4G blev det, da det tog over efter 3G.

Først og fremmest er det nemlig sådan, at det kun bliver TDC-kunder hos eksempelvis YouSee med et abonnement til mindst 199 kroner, som får adgang til 5G.

Derudover er der kun omkring 20 telefoner i Danmark, som understøtter teknologien lige nu.

Overblik: Er din telefon klar til 5G? Følgende smartphones er kompatible til 5G. Oversigten er leveret af Mobilselskabet og Telepristjek.dk. iPhone 12 (september/ oktober)

iPhone 12 Pro (september/ oktober)

iPhone 12 Pro Max (september/ oktober)

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy A51 5G

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Lite 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Edge

Motorola Edge+

Nokia 8.3 (september)

Sony Xperia 1 II

Asus Rogphone III

Xiaomi Mi 10 Lite

Oppo Find X2 Lite

Og hvis du endelig er på 5G allerede i september, er det ikke sådan, at din telefon pludselig får vinger og flyver ned til det lokale pizzeria og henter mad til dig.

Det bliver – trods alt – en kende mere afdæmpet end det.

»Du vil selvfølgelig opleve, at det lille logo oppe i hjørnet vil ændre sig til 5G i stedet for 4G. Din telefon bliver hurtigere. Det vil du især mærke, når du spiller spil eller skal downloade eller uploade noget,« siger Torben Rune.

Også Nicolas Fredriksen påpeger, at man ikke vil mærke den store forskel lige nu og her.

Der går dog ikke længe, før »et markant boost i hastigheden« vil betyde, at der sket ting og sager på din telefon.

»Lige nu sidder der alt fra amatører til garage-udviklere til professionelle udviklere og laver apps til 5G. De apps vil kunne ting, som ikke er mulige på et 4G-netværk. Vi taler superhurtige spil i realtime og den slags,« siger Nicolas Fredriksen:

»Det er ofte en stor driver i sådan en udvikling: At der kommer de her dræber-apps, som alle bare må have. Så køber man en telefon, der kan være på 5G, og får et abonnement med 5G, fordi man skal være med. Vi så det med Pokemon Go, for eksempel. Pludselig kommer der en tsunami af 5G-apps.«

Når Torben Rune skal forklare, hvordan 5G kommer til at påvirke din smartphone-oplevelse, går han tilbage i historiebøgerne.

»For hver gang, vi har fået en ny generation af netværk – altså gået fra 2G til 3G og fra 3G til 4G – er der sket store skridt. Gennem 20 år har smartphones gjort livet lettere på alle måder: Det er lettere at finde vej, overføre penge, købe billetter, se om du er smittet med coronavirus og så videre,« siger Torben Rune:

»Så du kan vende det om og så sige, at alle den slags hverdagsproblemer, der irriterer dig mest i dag – ‘hvor er mine bilnøgler’, ‘hvilket vaskeprogram skal det her tøj vaskes på’ – vil blive løst, som teknologien bliver hurtigere og bedre.«

TDC udruller 5G til 80 procent af landet inden udgangen af september.

Også Telia, Telenor og 3 har meldt sig klar med 5G-netværk. Det er dog endnu ikke meldt ud, hvornår det rulles ud.