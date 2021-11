Det er altid træls, når man står med en mobiltelefon, der er gået i stykker eller ikke virker, som den skal. Men det er åbenbart ekstra træls, hvis det er en iPhone, man har.

På det seneste har der nemlig været snak om den såkaldte 'ret til reparation' – altså muligheden du selv har for at ordne defekte produkter, enten på egen hånd eller ved hjælp af et lokalt værksted – i teknologikredse. Det skriver tek.no.

Kritiske røster mener, at Apple, der producerer iPhones og anden teknologi, med vilje gør det svært at reparere deres produkter.

Det gør de for eksempel ved at bruge specielle typer skruer, og rigtig mange forskellige typer skruer i samme produkt.

Samtidig er man i flere tilfælde nødt til at bruge et mikroskop til at arbejde med deres produkters mikrochips, som for eksempel vil blive beskadiget, hvis man selv vil skifte skærmen på sin telefon. En udskiftning, der på andre telefoner kan udføres forholdsvis simpelt.

Det mener eksperter fra den amerikanske virksomhed iFixit, som fikser og sælger dele til diverse gadgets og andet teknologi, er meget problematisk.

»Det er en mørk tid for reparatører, både hjemmefiksere og professionelle. En af de mest almindelige mobiltelefonreparationer, der nemt kunne udføres med almindeligt værktøj, kræver nu et mikroskop. Det betyder, at du ikke selv kan reparere din iPhone-skærm uden at ødelægge vigtig funktionalitet,« skriver iFixits eksperter ifølge tek.no.

De rapporterer også, at det vil ændre branchen for små teknologiværksteder for altid, da overkommelige skærmreparationer er en del af det, den er baseret på.