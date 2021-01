Tekniske problemer driller YouSee her fredag aften. (Opdateret: Klokken 22.40 meddeler Yousee, at problemerne er løst)

Det har fået flere YouSee-brugere til at gå til tasterne på tv- og internetudbyderens Facebook.

Her påpeger brugere, at de tekniske udfordringer skete, mens programmet 'X Factor' rullede over skærmen – og fortsat står på efter programmets slutning. Herunder er et udpluk tv kommentarerne.

Man kan lige så godt smide penge ud af vinduet, det giver det samme, som at betale for jeres tvbox.

Nu hvor I fyrer mange af jeres kundesupportere, vil jeg anbefale, I får ansat nogle udviklere samt driftsansvarlige.

Hver gang det lykkedes at få det i gang igen, har man mistet noget af udsendelsen.

Suk - igen - igen - igen - igen.

Intet andet at gøre end genstart af box. Supertræls luksusproblem.

Over for B.T. oplyser YouSee, at man er opmærksom på problemet.

»Det er desværre sådan, at nogle brugere oplever problemer med at bruge vores tv-app i aften,« siger kommunikationsrådgiver Mai-Britt Noe.

»Det beklager vi selvfølgelig meget.«

YouSee melder nu, at problemerne vedrørende tv-appen skulle være løst.

Enkelte kan fortsat opleve knas med forbindelsen, men det drejer sig om problemer med kanaler på kunders tv-bokse, oplyser YouSee.

Hvad der konkret er galt, ved Mai-Britt Noe ikke, og hun kan heller ikke give en tidshorisont for nuværende.

»Vi er i fuld gang med at kigge på fejlen, så vi kan rette den hurtigst muligt,« siger hun.