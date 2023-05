En tidligere Appel-designer har fremvist teknologi, der kan bruges til at tage et opkald uden brug af en telefon.

Det et sket på den årlige TED-konference, hvor firmaet Humane fremviste teknologi, de angiveligt planlægger at udkomme med i fremtiden.

Det skriver Business Insider.

Som en del af præsentationen fremviste den tidligere appeldesigner Imran Chaudhri, at han angiveligt får et opkald, som bliver projekteret på hans håndflade, hvorefter han tager telefonen – uden at tage fat i en telefon.

Flere kommentatorer undrer sig over, hvordan han besvarede opkaldet, da han ikke bevægede sin anden hånd.

Derudover blev der på præsentationen vist, hvordan man kunne bruge produktet som en personlig assistent og til at oversætte sætninger, som Imran Chaudhri siger til apparatet.

Tech-journalisten Zarif Ali, der deltog i konferencen, skriver på det sociale medie Twitter, at fremvisningen »Oprigtigt føltes som Steve Jobs' præsentationer i 00erne,« med reference til dengang Apples grundlægger præsenterede de første Iphones og Ipods.

Humane, der er firmaet bag produktet, præsenterede i marts, at de har rejst investeringer på mere end 100 millioner dollar. Blandt andre Sam Altman, der er medstifter af Open ai, firmaet bag chatbotten ChatGPT, er blandt investorerne i Humane.