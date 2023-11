Black Friday nærmer sig med lynets hast, og for mange danskere betyder det skattejagt efter gode tilbud.

B.T. har talt med en af Danmarks absolut førende tech-eksperter Rasmus Larsen fra Flatpanels.dk. Han følger priserne på elektronik året rundt, hvilket gør ham stort set umulig at snyde med dårlige eller falske tilbud. Rasmus viser dig de 12 skarpeste tilbud, han kan få øje på pt.

Samsung QD-OLED TV (S90C, S92C, S93C, S94C)

Samsungs nyeste og bedste skærmteknologi er QD-OLED og blev introduceret i 2022. Allerede i 2023 kan man få QD-OLED, der giver noget af markedets bedste billedkvalitet, fra 8.888 kroner.

Pris: 8.888 (55"), 12.990 (65", 17.900 (75")

Forhandler: Power, HiFi Klubben, Elgiganten m.fl.

Sony A90J OLED TV

Sonys tidligere TV-topmodel indenfor OLED sælges nu til spotpris, og selvom den er et par år gammel, så leverer den stadig noget af markedets bedste billedkvalitet.

Pris: 9.990 (55")

Forhandler: Elgiganten

Philips OLED TV (OLED807, OLED808, OLED908)

Philips er med helt fremme i feltet på TV-markedet med deres OLED TV, der under Black Friday kan fås fra 5.999 kroner. Philips er stadig det eneste TV-mærke med stemningslyset Ambilight. 707 og 808 serierne er sammenlignelige, mens 908 har bedre billede og lyd.

Pris: Fra 5.999 (48")

Forhandler: Power, HiFi Klubben, Bilka, Elgiganten m.fl.

LG OLED TV (C3)

LG har nogle af de bedste OLED TV på markedet og særligt selskabets C-serie har været populær til film og spilbrug med nyeste konsoller. Under Black Friday er LG C3 på tilbud i alle størrelser; 42 til 83 tommer.

Pris: 6.990 (42"), 7.690 (48"), 9.990 (55"), 12.990 (65"), 18.990 (77"), 29.790 (83")

Forhandler: Power, HiFi Klubben, Bilka, Elgiganten m.fl.

98" TCL TV (P745)

Kinesiske TCL ændrede sidste år markedet for store TV-skærme med lanceringen af 98" modeller, der er til at betale. Under Black Friday er prisen blevet endnu lavere og starter nu på 14.999 kroner for 98"!

Pris: 14.999 (98")

Forhandler: Elgiganten

100" Hisense TV

Skal det være lige et par tommer større end TCL’s 98", så har kinesiske Hisense også gjort entré på det danske marked og tilbyder en 100" med 4K-opløsning og bedre skærmteknologi (miniLED zone-styring) end TCL’en.

Pris: 23.999 (100")

Forhandler: Power

Hisense 4K TV (A6K)

Skal det være rigtig billigt, så løber kinesiske Hisense også forrest på dette område med A6K-serien af 4K LCD TV. Kineserne følger sydkoreanernes drejebog, som da LG og Samsung gjorde indtog i sin tid; underbyd de andre og tag derefter skridt op i de dyrere klasser

Pris: 2.222 (50"), 2.444 (55"), 3.222 (65")

Forhandler: Power

TCL miniLED LCD (C845/849)

Søger man LCD fremfor OLED, så løber TCL med deres miniLED LCD-modelserie C845/849 under Black Friday med 'bedste-til-prisen'-æren. Det er god billedkvalitet, der matcher langt dyrere TV-modeller såsom Samsungs "Neo QLED"-serie af LCD TV.

Pris: 6.190 (55"), 8.250 (65"), 11.690 (75")

Forhandler: Elsalg

Sony PlayStation 5

I sine første par år var PlayStation 5 meget svær at opdrive pga. chipmangel, men nu er konsollen blevet hyldevare og det betyder også, at vi for første gang for alvor ser gode tilbud på PS5 enten alene eller i en pakke sammen med et spil.

Pris: Fra 3.389 kr.

Forhandler: Power, Bilka, Dustin, Fætter BR, Elgiganten m.fl.

Apple TV 4K

Apple TV 4K er den bedste streamingboks på markedet med lækker brugerflade og en række funktioner, som de andre bokse ikke matcher. Den kan også afvikle familiespil. Det er sjældent den kommer på tilbud, men nu er nyeste udgave sat ned i pris.

Pris: 1.090 (64GB), 1290 (128GB)

Forhandler: Power, Bilka, Dustin, Fætter BR, Elgiganten m.fl.

Chromecast med Google TV

Skal en streamingenhed være billig, så er det svært at komme udenom Chromecast med Google TV, der er næste generation efter den klassiske Chromecast. Med Google TV får man fuld brugerflade på skærmen og ikke mindst en rigtig fjernbetjening, så man ikke skal sidde og fedte med sin telefon.

Pris: 211 (HD), 409 (4K)

Forhandler: Føtex, Proshop, Google Store

Sonos

Sonos er en af favoritterne på smart-højttalere og igen i år har de tilbud på nærmest hele produktlinjen af soundbarer, musikhøjttalere og subwoofere. Der er gode tilbud på bl.a. Sonos Ray, Sonos Sub mini og Sonos Arc.

Pris: Fra 990

Forhandler: Alle Sonos-forhandlere

Pas på derude

Selvom der på Black Friday kan være gode tilbud på TV/AV, så kan der også være dårlige tilbud, hvor produkterne enten er dyrere end de tidligere har været eller hvor produkter sælges under andre modelbetegnelser, hvilket gør det sværere at prissammenligne.

Det er svært at fremhæve specifikke produkter, producenter eller forhandlere, da det re meget blandet, men følg disse råd:

- Tjek om produktet tidligere har været billigere, selvom den annonceres som et tilbud under Black Friday

- Tjek om produktet findes i flere varianter, der ikke umiddelbart kommer frem, når man prissammenligner. Eksempel Samsung Q70C, Q75C og Q77C er samme produkt teknisk, men med små varianter i design (fod osv.). Alligevel er priserne meget forskellige.

- Har du virkelig brug for produktet? Der kommer andre tilbudsperioder og Flatpanels’ opgørelse viser, at prisen på TV-skærme generelt er lavest i foråret/sommeren, når sidste års modeller udgår til fordel for årets nye modeller. Det betyder ikke, at der ikke er gode tilbud på Black Friday, hvor produkterne generelt er ret nye, men der kommer altid endnu en tilbudsrunde – den næste er januarudsalget

- Flatpanels holder en liste opdateret over de bedste Black Friday-tilbud på forbrugerelektronik. På listen markeres også dårlige tilbud, som du bør gå udenom.