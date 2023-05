TDC Net må stoppe et samarbejde med kinesiske Huawei, fordi det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Ifølge Finans har Center for Cybersikkerhed (CFCS) bortdømt en aftale mellem TDC Net og Huawei, som er central for TDCs fiberforretning.

CFCS, som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, har pålagt den danske telegigant at stoppe brugen af »visse Huawei-netkomponenter« seneste med udgangen af 2026.

Finans skriver, at det tvinger TDC Net til at sadle om i selskabets fiberforretning og kan føre til en regning på et trecifret millionbeløb.

TDC og Huawei har arbejdet tæt sammen siden 2011.

Professor i digitalisering ved CBS, Jan Damsgaard, siger til Finans, at det vil være rimeligt, hvis TDC Net søger erstatning hos staten. Det spørgsmål ønsker TDC dog ikke at forholde sig til endnu.