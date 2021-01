For anden gang på under et år har TDC valgt af afskedige medarbejdere i datterselskabet Nuuday.

Det sker i en større fyringsrunde i TDCs kundedivision Nuuday, skriver mediet ITWatch.

Over for mediet forklarer Michael Moyell Juul, topchef i Nuuday, fyringsrunden.

»Vi ser et stort fald i brugen af bredbånd på ADSL, altså på kobbernettet, samt brugen af fastnettet, det er ret markant, og det udløser, at vi må skære i omkostningerne løbende. Derfor må vi i dag melde ud, at vi i januar måned må sige farvel til godt 125 medarbejdere,« siger han til ITWatch.

Michael Moyell Juul. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Michael Moyell Juul. Foto: Tobias Kobborg

Fyringerne rammer især kontoransatte, siger Michael Moyell Juul videre.

Det er knap 9 måneder siden, at Nuuday også måtte sige farvel til medarbejdere. I april fyrede firmaet 150 medarbejdere i såkaldt omorganisering.

Nuuday oplyste i den forbindelse, at man ville forsøge at hjælpe de ansatte videre i andre job med rådgivning, kurser og hjælp til jobsøgning.

Michael Moyell Juul forsikrer til gengæld over for ITWatch, at man ikke planlægger flere afskedigelser i det resterende 2021.

Nuuday er et datterselskab af TDC og den ene halvdel af TDC-koncernen, som sælger bredbånd, tv og telefoni til forbrugere og virksomheder.

Mere end 4.000 medarbejdere er ansat i Nuuday.