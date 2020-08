Núnoo.

Hvis man har en teenagedatter i huset, kan man ikke undgå at have hørt ordet 'Núnoo'. Mange gange. Det er nemlig navnet på nogle ustyrligt populære tasker skabt af de to danske søstre Pia Silfen-Jensen, 40 år, og Naja Silfen på 36 år. Søstrene har det ikke fra fremmede.

Deres forældre, far Eugen Silfen og stedmor Helle Silfen, står bag det kendte taskemærke Adax, som har gjort forældrene til mangemillionærer.

Både Pia og Naja har arbejdet i Adax, men i 2015 fik de et kærligt puf ud af reden af deres far og skabte deres eget taskebrand, som på bare fem år er vokset til en gedigen succes.

Pia Silfen-Jensen (tv) og Naja Silfen. Foto: Privat foto

En succes så stor, at Núnoo-søstrene i det seneste årsregnskab overhalede Adax' overskud med flere taskelængder.

Søstrene præsterede et overskud på næsten 5,9 millioner kroner efter skat, mens forældrene i Adax måtte nøjes med et overskud på 1,7 millioner kroner.

»Vi inviterede alle 19-20 medarbejdere på en lækker frokost, hvor vi fejrede den succes, vi har skabt sammen. Mange af pengene er blevet i virksomheden og er investeret i lager og marketing og eksportstrategi. Det er det, vi er vokset op med: Det er et spørgsmål om at arbejde hårdt,« siger Pia Silfen-Jensen.

Hun er ansvarlig for markedsføringen, mens lillesøster Naja Silfen står for designet.

Eugen og Helle Silfen, som står bag det succesrige taskefirma Adax. Foto: PR-foto

Nogle gange slår det gnister, når rollerne som nære kolleger, søstre og veninder ramler sammen.

»Vi er hinandens bedste veninder. Men det er også Naja, jeg kan være allermest irriteret på. Men det kan man jo kun være, fordi man er søskende. Der er lidt mere spillerum, når man er i familie,« griner Pia Silfen-Jensen.

Det er Naja, der har lagt navn til brandet.

»Núnoo er Najas kælenavn. Vi har en grønlandsk mor. Núnoo betyder duften af baby på grønlandsk. Når man er storesøster, synes man, at ens lillesøster er det bedste i hele verden. Så det passede bare så godt, at vores firma – vores baby – skulle hedde Núnoo,« fortæller Pia Silfen-Jensen.

Pia Silfen-Jensen (forrest) og Naja Silfen bruger ofte sig selv i markedsføringen. Det må godt være sexy, men på en ordentlig måde, sige Pia Silfen-Jensen. Foto: PR-foto

Læder, knapper, nitter og kantsyninger har de fået ind med modermælken.

Deres far, Eugen Silfen, kom til Danmark som 18-årig, efter at han sammen med sin jødiske familie var flygtet fra Polen.

Han studerede på Odense Universitet og arbejdede efterfølgende et års tid som gymnasielærer.

Et tilfældigt besøg på en taskefabrik gav ham ideen til Adax, som han med en lille opsparing på lommen grundlagde i 1982.

I dag har Adax salgskontorer i flere lande, og taske-patriarken Eugen Silfen fortryder ikke et øjeblik, at han puffede sin døtre ud af reden.

Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen henter stadig gode råd hos deres far, men succesen er døtrenes egen fortjeneste, lyder det fra farmand.

»Jeg er både stolt og glad på Pia og Najas vegne, at de har formået at skabe et succesrigt foretagne på så kort tid. Det har krævet både mod og hårdt arbejde fra hele deres team at nå så langt,« skriver han i en mail til B.T.

Pia Silfen-Jensen lader da også skinne igennem, at hun og hendes søster gerne ville bevise, at de kunne stå på egne ben.

»Vi er mega ambitiøse, og vi har arbejdet hårdt for det. Og vi ville måske også gerne vise vores forældre, at vi kunne,« siger hun.

Pia Silfen-Jensen. Foto: Privat foto

Modeekspert Laura Terkildsen påpeger, at Núnoo-søstrene med dygtig brug af influencere og markedsføring på sociale medier som Instagram har ramt et hul i markedet.

»Brandet er super eksklusivt uden at være Chanel-dyrt. Man får jo ikke en Núnoo-taske forærende. De koster omkring 1.000-1.500 kroner, og det gør, at brandet er så tilpas dyrt, at det ikke bliver udvandet,« siger hun og tilføjer:

»Deres tasker taler til sanserne. Man har næsten lyst til at tage en bid af tasken. Den er blød og lækker. Ikke kunstfærdig som en konditorkage, men som en kugle is eller noget lækkert med marcipanovertræk. Det er tasker, der lader os være dem, vi er. Både til hverdag og til fest.«

Det er meget præcist formuleret, siger Pia Silfen-Jensen begejstret.

Pia Silfen-Jensen (th) Naja Silfen. Foto: Privat foto

»Det vigtigste er designet, men det var også meget vigtigt for os at kombinere det med en kommerciel pris,« siger hun.

»Man kan tro, hvad man vil. Men selv om vores forældre har en god forretning med Adax, har Naja og jeg aldrig købt meget dyre ting. Så vi lavede jo også tasken (det første design, red.) til os selv og vores veninder. Det skulle være en taske, der var til at komme i nærheden af for helt almindelige piger.«

Pia Silfen-Jensen tilføjer, at markedsføringsstrategien blev lagt fast for et par år siden efter et møde i New York med den verdenskendte Vogue-modeskribent Brooke Bobb.

»Hun sagde, at hvis vi skulle skille os ud, så er det vores personlighed, hun er interesseret i. Núnoo-brandet skal være fashion og girls-having-fun. Vi skal være sexy på en ordentlig måde, og så skal vores personlighed skinne igennem,« siger hun henvisning til, at hun og Naja bruger sig selv meget aktivt på Instagram.

Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen bruger gerne sig selv i markedsføringen på Instagram.

Også på nøgenbilleder, hvor kun Núnoo-tasker dækker kropsdele, som enhver Facebook-algoritme ville blokere.

»Vi er ikke modeller. Vi er ikke perfekte. Jeg er 40 år gammel og har tre børn på 12, 10 og 4 år! Vi vil gerne sige, at du ser godt nok ud, selv om du ikke er perfekt,« siger Pia Silfen-Jensen.

Núnoo-projektet blev startet op i Pia Silfen-Jensens kælder. Núnoo-søstrene startede med at producere 25 tasker, som blev solgt på markeder. Det gav penge til at producere de næste 50 tasker, fortæller Pia Silfen-Jensen (billedet). Foto: Privat foto

Alt var lagt klar til, at Núnoo skulle indtage det enorme amerikanske marked dette forår.

Søstrene havde skudt penge i amerikanske influencere og events i New York og LA. Men en uge før et stort amerikansk salgsagentur skulle rulle taskerne ud, ramte coronaen USA som en tsunami.

»Det var virkelig dårlig timing, så den investering faldt lidt til jorden, men det skal nok komme. Vi kommer ud af det næste regnskabsår med skindet på næsen,« siger Pia Silfen-Jensen.

»Coronaen har mindet os om, at det ikke kun handler om at vækste, men også om at sætte pris på det, man har,« siger hun.

»Vores far har lært os alt, han kunne. Vi var med på fabrikken som børn. Nu har jeg selv mine børn med. Jeg vil jo gerne lære dem alt det, jeg har lært.«