De fleste ved nok, at slik, sodavand og andre fødevarer med højt sukkerindhold ikke er godt for tænderne.

Men nu slår tandlæger alarm og advarer mod et populært produkt, som ødelægger tænderne - selvom det ikke indholder sukker.

Det drejer sig om vand tilsat smag - som sælges i kiosker og supermarkeder over hele Danmark.

»Jeg tror ikke, mange er klar over, at også vand med smag kan gå ud over tændernes sundhed,« siger den norske tandlæge Kornelia Åteigen til Dagbladet.

Hun og andre norske tandlæger får flere og flere patienter, hvis tænder er ødelagt af syreholdige drikke - herunder vand tilsat smag.

Mange tror, at vand tilsat frugtsmag ikke er farlig for tænderne, fordi der ikke er tilsat sukker. Men det er helt forkert.

Faktisk kan syreholdige drikke være mere skadelige for tænderne end højt sukkerindtag.

»Sammenlignet med huller i tænderne er syreskader langt mere krævende at behandle,« siger Kornelia Åteigen.

Hun understreger, at det især er unge mennesker, som kommer til hendes klinik i Oslo-bydelen Nydalen og klager over isninger i tænderne.

De bliver tit overrasket, når hun og kollegerne på klinikken fortæller patienterne, at syreholdige drikke bærer en stor del af skylden - selvom de ikke nødvendigvis indeholder sukker.

Mere klassiske 'syndere' som sodavand, energidrikke, juice, slik med syrlig smag og citrusfrugter er dog også med til at skabe et surt miljø i munden, som med tiden kan gøre skade på tænderne, hvis man indtager dem for ofte.

Og det er der mange, der gør - også herhjemme.

Næsten tre ud af fire tandlæger har fået flere patienter med syreskader inden for de seneste 10 år, viste en ny rundspørge blandt tandlæger, som Tandlægeforeningen foretog for knap to år siden.

»Syreskader skal tages alvorligt, for de kan i værste fald betyde, at man skal have omfattende behandlinger resten af livet, f.eks. tandkroner eller facader på flere tænder. Det kan hurtigt komme til at koste 5.000 kr. pr. tand, hvis det kan gøre det,« sagde Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisberg.

Han påpegede dengang, at der er opstået en hyggekultur blandt de unge, hvor man går og sipper til en sodavand, når man er sammen med vennerne.

De norske tandlæger anbefaler, at du udskifter de syreholdige drikke - herunder vand tilsat smag - med, ja; ganske almindeligt postevand.