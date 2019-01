Salget af energibarer og sportsdrikke stiger i disse år her i Danmark.

Produkterne markedsføres ofte som sunde, men nu slår en helt ny undersøgelse fast, at der er en kedelig bagside ved at indtage dem.

Den nye undersøgelse, som Tandlægeforeningen har lavet med hjælp fra DTU Fødevareinstituttet, viser nemlig, at energibarer og sportsdrikke ofte indeholder store mængder sukker og syre, som kan give både huller i tænderne og syreskader.

Det skriver Tandlægeforeningen i en pressemeddelelse.

Ifølge DTU Fødevareinstituttet er salget af sportsernæringsprodukter steget fra en omsætning på 169 millioner kr. i 2011 til 190 millioner kr. i 2016.

Produkterne fås i mange varianter – sportsdrikke, barer, geler, pulver og tabletter - og markedsføres ofte som sunde.

Men mange af dem er slet ikke så sunde, som de giver sig ud for.

De indeholder ofte meget sukker og har en lav pH-værdi, som kan skade tænderne, viser undersøgelsen.

»Producenterne er gode til at få produkterne til at se sunde og indbydende ud, men jeg vil gerne advare imod at indtage for mange af dem. Man risikerer at få huller i tænderne og syreskader, fordi de ofte indeholder en stor portion sukker og har en lav pH-værdi,« siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

»Medmindre man er eliteidrætsudøver, har man slet ikke behov for dem,« fortsætter hun.

Tandlægeforeningen har undersøgt sukkerindholdet i 40 forskellige sportsernæringsprodukter – både det naturligt forekommende sukker og det tilsatte sukker.

Eksempelvis indeholdt en af de undersøgte energibarer 23 gram sukker, mens en halv liter proteinshake indeholdt 50 gram sukker.

Sidstnævnte svarer til sukkerindholdet i en halv liter cola.

»Alle sukkerarter undtagen kunstige sødemidler kan give huller i tænderne, men nogle sukkerarter, f.eks. hvidt sukker, er værre end andre. Også frugtsukker og honning omdannes til syre, som kan give caries,« siger Svante Twetman, professor på Tandlægeskolen i København.

Især barer med tørret frugt og energigeler er særligt slemme, fordi de klistrer til tænderne, understreger han.

For jo længere tid sukkeret er i munden, desto større er risikoen for caries.

Gode råd Vælg frugt og grønt fremfor energibarer, proteinbarer og geler.

Drik vand i stedet for protein- og sportsdrikke (det gælder også light-produkter).

Vælg kun sportsernæringsprodukter med et lavt sukkerindhold eller uden sukker. Hold øje med 'sukkerarter' på næringsdeklarationen.

Drik sportsdrikken hurtigt – ikke i mange små slurke over lang tid. Skyl ikke væsken rundt i munden.

Skyl munden med vand, lige efter du har drukket/spist noget syreholdigt. Kilde: Tandlægeforeningen

For at gøre ondt værre forøges risikoen for syreskader faktisk, når du dyrker hård motion.

»Spyt er med til at beskytte tænderne, og man bliver nemt mundtør, når man f.eks. løber eller dyrker spinning. Hvis man så indtager sportsdrikke eller geler, ligger tænderne nærmest i et syrebad, og så stiger risikoen for syreskader,« forklarer Susanne Kleist.

I stedet bør du drikke en masse vand, når du sveder igennem i fitnesscenteret.

Du kan supplere med et stykke frugt eller grønt, når blodsukkeret er i bund.