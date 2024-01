En række data fra Kina, som blev offentliggjort i nat, vækker bekymring blandt økonomer.

En nedtur i kinesisk økonomi ser nemlig ikke længere så urealistisk ud, og hvis det bliver til virkelighed, vil det ramme hele verden – også Danmark.

Sådan lyder konklusionen i en kommentar fra Danske Banks chefanalytiker og Kina-økonom, Allan von Mehren.

»Kina offentliggjorde i nat en stribe tal, der får advarselslamperne til at blinke kraftigere i forhold til risikoen for en større nedtur. Særligt tal for boligmarkedet i december vækker bekymring, da de peger på at nedturen i boligsalget er fortsat til det laveste niveau siden 2009,« skriver Allan von Mehren blandt andet, og uddyber:

»Udviklingen må vække bekymring i regeringskontorerne i Beijing og peger på, at Kina snart vil tage større skyts i brug for at få stabiliseret boligkrisen, da man ellers risikerer, at den underminerer hele økonomien.«

Og det er ikke kun boligmarkedet i Kina, der bekymrer.

Væksten i privatforbruget - som har bidraget kraftigt til, at økonomien i Kina har levet op til forventningerne over året, er stilnet af og tabt momentum mod slutningen af 2023.

Allan von Mehren fortsætter:

»Et andet tal, der kom i nat, der peger på Kinas udfordringer, var befolkningstallet for 2023, der viste et fald for andet år i træk med en nedgang i befolkningen på to millioner,« skriver han, og uddyber:

»Et mindre fald i befolkningen er ikke noget, der påvirker væksten kraftigt her og nu. Men på den lange bane er det vigtigt for Kina at få stoppet faldet i fødselsraten og dæmpet faldet i befolkningen.«

Han konkluderer:

»Samlet set må man sige, at dagens tal var lidt dyster læsning set med globale vækstbriller, da Kina stadig trækker cirka en tredjedel af verdens vækst. Skulle Kina ryge ind i en større økonomisk krise, vil det kunne mærkes i hele verden – og dermed også i Danmark.«

»Det er ikke vores hovedscenario, men advarselslamperne blinker kraftigere efter i dag.«