Det er ikke kun i showbiz, det går op og ned.

Således må takeaway-koncernen Takeout Group nu smide håndklædet i ringen og erklære hele butikken for konkurs.

Det fremgår af Statstidende, og Finans.dk beskrev historien først.

Koncernens to datterselskaber, Takeout APS og Waiteer APS, gik allerede konkurs i sidste uge.

»Udfaldet med Group er en afledt og ikke uventet konsekvens, idet DK-forretningen udgjorde fundamentet for forretningen,« skriver den ene af koncernens to tvillingebrødre i toppen, Thomas Cort Hansen, i en skriftlig kommentar til Finans.

De forklarer over for mediet, at det har været tre usædvanlige og hårde år.

Brødrene stiftede Takeout Group i 2021, og i dag ejer de koncernen sammen med to yderligere brødre.

Takeout og Waiteer var begge konkurrenter til firmaer som Wolt og Just-Eat, der bragte mad ud. For i hvert fald Takeout var forskellen, at de tilbød, hvad de selv kalder »det bedste og største udvalg af premium-restauranter«.