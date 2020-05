'Danmarks bedste takeaway-oplevelse'.

Sådan beskriver virksomheden 'Sushiklub.dk' sig selv flere steder på sociale medier, men meget tyder på, at forbrugerne ikke helt er af samme overbevisning.

I hvert fald ikke, hvis man bedømmer efter anmeldelserne på Trustpilot, hvor det i de seneste par måneder er strømmet ind med opslag fra rasende kunder.

'Fup-firma', 'fuskerfirma' og 'løgnere' er nogle af de superlativer, der går oftest igen i anmeldelserne, hvor stribevis advarer andre mod nogensinde at benytte takeaway-virksomheden.

Størstedelen af kritikken går på, at kunder - angiveligt uden deres vished - er blevet tilmeldt et abonnent på 29,-/md, og at selvsamme kunder ikke kan få lov til at melde sig ud af det førnævnte abonnement, når de finder ud af, de er blevet medlem.

'Fup firma, hold jer langt væk. Du bliver tilmeldt et abonnement, du på ingen måde kan komme ud af. De svarer ikke deres telefon og svarer ikke deres mail, så den eneste måde, du kan slippe for, at de trækker de 29 kroner hver måned, er ved at spærre dit betalingskort,' lyder det for eksempel i en anmeldelse.

En af dem, der er retter kritik mod 'Sushiklub.dk' er 44-årige Mette Langli, som har kontaktet B.T. på grund af sin frustration mod firmaet, der har en ejer, som siden 2004 har stået bag en lang række tvangsopløsninger og konkurser af diverse virksomheder.

Mette Langli og hendes mand har benyttet sig af virksomhedens takeaway-tjeneste siden 2014 og har egentlig været fin tilfreds med deres service, men i september 2019 blev hun pludselig tilmeldt det månedlige abonnement.

Noget, som hun først opdagede for nyligt.

»Da jeg opdager det, kontakter jeg dem for at melde mig ud, da jeg aldrig har accepteret deres medlemsskab,« siger Mette Langli og fortsætter:

»Jeg har henvendt mig to gange på skrift, da man ikke kan komme igennem til dem over telefonen, men jeg ikke fået nogen respons,« siger hun og fortæller, at første henvendelse fandt sted i slutningen af marts.

Hun påpeger, at det er muligt, at hun har trykket 'ja' til et medlemsskab i et øjebliks uopmærksomhed, men at hun føler sig snydt og er rasende over, at det nu ikke er muligt at melde sig ud igen.

»Jeg skal ikke kunne sige mig sikker på, at de ikke har skrevet det med småt en eller anden gang, jeg har bestilt, og jeg så har trykket ja uden at opdage det, men jeg synes altså, det er noget bondefangeri - især når man ikke kan blive afmeldt igen,« siger hun og fortsætter:

»Det er frustrerende, og jeg bliver meget provokeret af det faktisk.«

Mette Langli siger endvidere, at hun vil blive ved med at rykke virksomheden, indtil de vender tilbage på hendes henvendelser.

Derudover ser hun sig nødsaget til at kontakte sin bank for at få skiftet betalingskort, så virksomheden ikke kan blive ved med at trække penge fra hendes konto.

»Det kan godt være, at det er et lille beløb, men det kan jo alligevel godt løbe op i mange penge. Og så er det også bare en principsag. Det kan ikke være rigtigt, det her.«

B.T. har gentagne gange - på skrift og telefonisk - forsøgt at kontakte 'Sushiklub.dk' gennem deres Kundeservice, da virksomheden ikke har en pressetjeneste. De har på mail svaret tilbage, at de kun har mulighed for at svare på vores spørgsmål på skrift.

'Jeg vil gerne først og fremmest beklage overfor de kunder, som har følt, at de ikke kunne komme i kontakt med os. Vi har pga. tekniske problemer og sygdom i vores kundeservice-afdeling ikke været gode nok til at svare på henvendelser fra kunder. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og det beklager vi,' skriver Sushiklub.dk i en e-mail.

'Vi er i gang med undersøge sagen til bunds, så de kunder, som har ønsket at opsige deres abonnement, selvfølgelig får det opsagt med det samme, samt får refunderet det beløb, som de måtte have til gode. Samtidig vil jeg gerne opfordre til at rette henvendelse til kontakt@sushiklub.dk, såfremt der er nogle kunder, som mangler svar, så sørger for vi besvare deres henvendelse inden for 24 timer,' skriver de videre.

Efter B.T.s henvendelse har Mette Langli dog pludselig fået besvaret sine henvendelser. Hun har derfor nu endelig fået opsagt sit abonnement og er ligeledes blevet lovet en tilbagebetaling af den seneste måneds abonnement-pris.